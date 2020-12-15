Державне бюро розслідувань вручило екснардепу, учасниці Євромайдану Тетяні Чорновол обвинувачення у справі про вбивство під час штурму офісу "Партії регіонів" у лютому 2014 року.

Про це вона повідомила у Facebook.

“Дякую всім, що підтримують мене сьогодні та всім, з ким я була на Майдані у 2013-2014-му. Ось щойно вручене обвинувачення за участь у Революції Гідності”, – написала вона.

ДБР звинувачує Чорновол у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ, а саме в “умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя багатьох осіб”.

Згідно з документом, екснардеп разом з невстановленими особами причетна до смерті Володимира Захарова (1948 р.н.). Інцидент стався 18 лютого 2014 року на вулиці Липській, 10, коли активісти Євромайдану штурмували офіс “Партії регіонів”.

Сама Чорновол зазначила, що обвинувачення в умисному вбивстві сфальшоване, бо слідство спирається лише на те, що її ідентифікували при штурмі.

“Слідство це пояснює так, що інші — невстановлені особи, а ти, Тетяно, встановлена, тому будеш відповідати за вбивство”, – каже вона.

Екснардепка вважає, що обвинувачення також пов’язане з тим, що саме вона займалася конфіскацією 1,5 млрд доларів президента-втікача Януковича, а у 2019 році оприлюднила документи про те, що президент Володимир Зеленський “відкосив” від армії.

Раніше повідомлялося, що екснардепу Тетяні Чорновол, якій повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів, замінили цілодобовий домашній арешт на нічний.

Нагадаємо, 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань. Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.