Співробітники Державного бюро розслідувань виявили схованку російських під час проведення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Facebook.

Завдяки знайденим документам правоохоронці змогли встановити імена військових РФ, які в червні-серпні обстрілювали Харків з артилерії, повідомили у пресслужбі бюро.

Записи належать 138 мотострілецькій бригаді ЗС РФ.

Військовослужбовці цієї бригади, половина з яких строковики обстрілювали Харків, зокрема житловий масив Північна Салтівка у Київському районі.

Для обстрілів вороги використовували системи залпового вогню “Град”, 152-мм самохідні установки “Акація” та інша далекобійна артилерія.