Про це повідомляє пресслужба ДБР у Facebook.
Завдяки знайденим документам правоохоронці змогли встановити імена військових РФ, які в червні-серпні обстрілювали Харків з артилерії, повідомили у пресслужбі бюро.
Записи належать 138 мотострілецькій бригаді ЗС РФ.
Військовослужбовці цієї бригади, половина з яких строковики обстрілювали Харків, зокрема житловий масив Північна Салтівка у Київському районі.
Для обстрілів вороги використовували системи залпового вогню “Град”, 152-мм самохідні установки “Акація” та інша далекобійна артилерія.
- 4 лютого, ворог обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення.
- Вранці 1 лютого ворожа армія завдала удару по Куп’янську. У місті постраждав чоловік. Наразі його госпіталізували.
- Вчора, 29 січня, близько 23:00 ворог завдав по Харкову ракетний удар. Попередньо з ЗРК С-300. Ракета влучила у 4-х поверховий житловий будинок в Київському районі.