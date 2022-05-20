Встановлені особистості російських військовослужбовців, які розстрілювали лікарню в Тростянці з танків.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

ДБР заявило про підозру у скоєнні військових злочинів військовослужбовців 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Вони підозрюються у розстрілі приміщення Тростянецької районної лікарні зі 125-мм гармати танка.

Уточнюється, що в березні, під час окупації Тростянця, загарбники оточили кількома танками місцеву лікарню та відкрили вогонь по медичній установі.

Команду на розстріл, за даними ДБР, віддав командир танку Т-72, уродженець Республіки Татарстан Петро Смірнов.

Смірнов та навідник-оператор Айнур Мухаметжанов підозрюються у порушенні законів та звичаїв війни. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі кожному.

Наразі триває слідство. Також найближчим часом буде оголошено про підозру екіпажу іншого танку. Всі окупанти будуть ідентифіковані та покарані.