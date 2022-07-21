Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що серед учасників банди був іноземець. Вони використовували військовий одяг й автомобіль з розпізнавальними знаками українських Збройних сил.

Їх викрито на кордоні з Дніпропетровською областю. ДБР спільно з Нацполіцією зупинили дві автівки, на яких пересувалися підозрювані.

Під час огляду транспортних засобів було виявлено кулемет РПК та дві гранати РГД-5. Також правоохоронці знайшли понад 500 набоїв калібрів 5.45 та 7.62 разом з наркотичною речовиною. Попередньо нею є альфа-PVP.

Членам угруповання оголошено підозру за ст. 263 й ст. 309 Кримінального кодексу України. За незаконне поводження зі зброєю та перевезення чи пересилання наркотичних засобів їм загрожує позбавлення волі строком до 7 років.