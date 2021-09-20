Державне бюро розслідувань (ДБР) підозрює 5 поліціянтів в створенні організованої злочинної групи, що діяла Дніпропетровщині.

Про це повідомляють в ДБР.

За даними слідства, очолював злочинне угруповання оперуповноважений одного із районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області. Також в угрупування входило четверо його колег.

ДБР встановило, що правоохоронці застосовували силу до затриманих, аби ті зізнавались у злочинах, яких не скоювали, щоб покращити власну статистику або доставляли затриманих до управління поліції й там “вибивали” з них кошти.

Як діяло угрупування?

В службових кабінетах правоохоронці тиснули морально на підозрюваних, залякували їх кримінальною відповідальністю, застосовували фізичну силу, щоб ті заплатили їм “відступні”.

“В одному з епізодів затриманому чоловіку одягли на голову поліетиленовий пакет та погрожували розправою, якщо той не сплатить 30 тис. гривень хабаря”, — йдеться у повідомленні ДБР.

Якщо ж у затриманих не було потрібної суми, то їх змушували телефонувати рідним або друзям, щоб позичити гроші або пропонували оформити швидкий кредит в Інтернеті. Відпускали затриманих лише, коли отримували потрібні суми.

Що загрожує поліціянтам?

Поліціянтів підозрюють у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, а також у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

У відомстві зазначають, що з початку 2021 року вже понад 400 співробітникам поліції повідомлено про підозру.