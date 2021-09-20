Про це повідомляють в ДБР.
За даними слідства, очолював злочинне угруповання оперуповноважений одного із районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області. Також в угрупування входило четверо його колег.
ДБР встановило, що правоохоронці застосовували силу до затриманих, аби ті зізнавались у злочинах, яких не скоювали, щоб покращити власну статистику або доставляли затриманих до управління поліції й там “вибивали” з них кошти.
Як діяло угрупування?
В службових кабінетах правоохоронці тиснули морально на підозрюваних, залякували їх кримінальною відповідальністю, застосовували фізичну силу, щоб ті заплатили їм “відступні”.
“В одному з епізодів затриманому чоловіку одягли на голову поліетиленовий пакет та погрожували розправою, якщо той не сплатить 30 тис. гривень хабаря”, — йдеться у повідомленні ДБР.
Якщо ж у затриманих не було потрібної суми, то їх змушували телефонувати рідним або друзям, щоб позичити гроші або пропонували оформити швидкий кредит в Інтернеті. Відпускали затриманих лише, коли отримували потрібні суми.
Що загрожує поліціянтам?
Поліціянтів підозрюють у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, а також у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
У відомстві зазначають, що з початку 2021 року вже понад 400 співробітникам поліції повідомлено про підозру.
- Нагадаємо, на початку травня співробітник поліції охорони пограбував киянина і поділився викраденим майном з колегами. Весь патруль обіцяли звільнити.
- В Городищі (Черкащина) на початку року поліціянти відвезли 28-річного чоловіка з гаражного кооперативу, де він перебував, до відділу поліції. Там з метою одержання зізнання у вчиненні злочинів поліціянти почали бити громадянина зламавши об нього залізний стілець. Використовували й інші підручні засоби, як шланг.
- В травні минулого року у Кагарлику, що на Київщині, поліціянти вчинили злочин проти жінки, яку викликали до відділку свідком. Вони надягали на неї протигаз, застосовували наручники, а також стріляли в неї над головою з табельної зброї. Після цього жінка була зґвалтована. В листопаді 2020 року розслідування було завершено.
- На рік раніше в місті Переяслав-Хмельницький 5-річний хлопчик Кирило Тлявов, який бавився біля власного будинку, отримав вогнепальне поранення в голову. Дитину прооперували і перевезли до Києва, проте медикам не вдалося його врятувати. Зі сторінки Міністерства внутрішніх справ в соцмережах вносять до “чорного списку” користувачів, котрі нагадують про вбивство дитини.