Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що зловживаючи владою та службовим становищем виконавиця обов’язків начальника київської податкової за гроші ухвалювала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

Крім того, вона реалізовувала схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання неправдивих відомостей про доходи.

За оцінками експертів до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень. В іншому епізоді керівництво причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 мільярдів гривень.

Оперативники ДБР наразі досліджують спосіб життя в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби Києва. За даними правоохоронців він не відповідає рівню її офіційних доходів.

Зловмисниця має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 мільйонів доларів США, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів США, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів США.

Водночас одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США.

“Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів США”, — йдеться в повідомленні.

Під час слідчих дій ДБР знайшло знайдено 158 тисяч доларів США, 530 тисяч гривень та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше.