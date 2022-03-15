Працівники Державного бюро розслідувань обшуками народних депутатів від фракції ОПЗЖ (Опозиційна платформа – За життя), які незаконно планували перетнути державний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба бюро у Facebook.

Зокрема, у народного депутата Вадима Рабіновича вилучено три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у Віктора Чорного – 2 гранати, а в Олега Волошина знайшли пістолет.

Слідчі дії проводились у межах досудового розслідування щодо неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону України.





ДБР вилучило зброю у народних депутатів від ОПЗЖ // 3 фото