Про це повідомляє пресслужба бюро у Facebook.
Зокрема, у народного депутата Вадима Рабіновича вилучено три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у Віктора Чорного – 2 гранати, а в Олега Волошина знайшли пістолет.
Слідчі дії проводились у межах досудового розслідування щодо неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону України.
ДБР вилучило зброю у народних депутатів від ОПЗЖ // 3 фото
- Нагадаємо, що Головою політичної ради партії “ОПЗЖ” призначено народного депутата Юрія Бойка. Раніше посада належала на рівних умовах також нардепу Віктору Медведчуку.
- Раніше його зупинили українські захисники для перевірки автомобіля та попросили озвучили усім відомі гасла на тлі російської агресії проти України.
- Також він в оточенні своїх колег закликав до мирного процесу з Росією задля завершення війни.