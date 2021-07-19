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ДБР взялося розслідувати рішення Верховного суду щодо Тупицького

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом ухвалення 14 липня 2021 року колегією суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду рішення на користь судді Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Понеділок, 19 липня 2021, 16:15

Про це повідомила головуюча в цьому процесі суддя КАС В С Наталія Коваленко, передає Судово-юридична газета.

Нагадаємо, що 14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав протиправним і скасував указ президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

“Сьогодні – в день винесення рішення реєстрація кримінального провадження”, – написала Коваленко, коментуючи пост судді ВСУ Андрія Жука про рішення щодо Тупицького.

Як пише видання, 15 липня 2021 року Головне слідче управління ДБР дійсно почало досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 62 021 000 000 000 600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).

У зв’язку з цим, старший слідчий ДБР Кирило Петрухін того ж дня попросив КАС ВС надати ДБР:

  • належним чином завірену копію справи № 9901/96/21, рішення колегії суддів КАС ВС від 14 липня 2021 року, а також журнали судових засідань у цій справі;
  • дані автоматизованої системи документообігу КАС ВС про рух документів справи № 9901/96/21 та розподілі позову;
  • копії записів технічної системи, яка фіксувала хід судового засідання під час розгляду справи № 9901/96/21.

Відповідні документи КАС ВС має передати ДБР до 21 липня 2021 року.

Цікаво, що, як зазначив у своєму листі в КАС ВС слідчий ДБР К. Петрухін, зазначене кримінальне провадження перебуває “на посиленому відомчому контролі з боку керівництва Державного бюро розслідувань”.

Як повідомлялося раніше, 27 березня Зеленський своїм указом скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ.

Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним. 

Утім представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, зазначені особи більше не є суддями. 

У фракції “Слуги народу” переконані, що згодом голова КСУ Олександр Тупицький припинить спроби повернутися до роботи.

  • Цим подіям передувало скандальне рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції.
  • Президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення.
  • У квітні Верховний суд відкрив провадження за позовами Олександра Тупицького і Олександра Касмініна щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського про скасування їх призначення суддями Конституційного суду.
Теги: Верховний суд, ДБР, Олександр Тупицький

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