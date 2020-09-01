Держбюро розслідувань через суди Полтави заарештувало земельні ділянки під ЖК "Новий Поділ" та "О2 Residence" в Києві, будівництвом яких займаються компанії, пов'язані з Андрієм Вавришем — другом та бізнес-партнером ексочільника Офісу президента Андрія Богдана.

Про це повідомляє журналістський проєкт “Наші гроші”.

“Державне бюро розслідувань залучило суди Полтави, щоб ускладнити життя бізнес-партнеру ексглави Офісу президента Андрія Богдана”, — заявили журналісти.

Так наприкінці липня поточного року Жовтневий районний суд Полтави наклав арешт на дві земельні ділянки, на яких розташовано об’єкти незавершеного будівництва — ЖК “Новий Поділ” та “О2 Residence”.

Йдеться про майже 30 га на 22-му км Харківського шосе у Дарницькому районі Києва та майже 13 га на вулиці Набережно-Хрещатицькій у Подільському районі столиці.

“Ці ділянки, а також об’єкти незавершеного будівництва на них, стали речовими доказами у кримінальному провадженні, яке розслідують слідчі Державного бюро розслідувань. Процесуальний нагляд за слідством здійснює Офіс Генпрокурора”, — зазначають “Наші гроші”.

Що відомо про ЖК “Новий Поділ”?

Житловий комплекс має бути побудований на трьох ділянках площею 12,23 га, 0,21 га та 0,49 га по вул. Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Луговій. Наразі забудова ще не почалася — у травні ДАБІ відмовила забудовникам у видачі дозволу на проведення будівельних робіт.

Перші дві ділянки перебувають на праві постійного користування у ПАТ “Київський річковий порт”, а третя – в оренді у ПАТ “Торгрічтранс”.

Згідно з матеріалами суду, ці ділянки є речовими доказами у кримінальному проваджені. Прокурор, домагаючись арешту ділянок, посилався на те, що службові особи Київської міськдержадміністрації у змові з іншими невстановленими особами сприяють протиправній їх забудові.

Мета цих дій — одержання неправомірної вигоди для компаній Saga Development Андрія Вавриша та Perfect Group нардепа від “Опозиційної платформи — За життя” Дмитра Ісаєнка.

Компанією Saga Development володіє панамська компанія “Тревор Бізнес С.А.”, кінцевим бенефіціарним власником якої є Андрій Вавриш. Керівником Saga Development також є Андрій Вавриш.

Чому забудова вважається протиправною? Багатофункціональний комплекс у складі ЖК “Новий Поділ” за документами має бути створений шляхом реконструкції майнового комплексу під багатофункціональний комплекс.

Цільове призначення ділянок, на яких ведеться будівництво, — громадська забудова. Наміри збудувати житловий комплекс під виглядом “багатофункціонального комплексу” цьому призначенню не відповідають. Крім того, ці ділянки містяться в межах історичного ареалу Києва, забудова якого можлива лише з дозволу Мінкульту.

Інвестором забудови є група компаній Saga Development. Її керівник Андрій Вавриш до заснування компанії працював заступником директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

За даними слідства, обіймаючи цю посаду, Вавриш “неодноразово виявляв протиправну зацікавленість до зазначених земельних ділянок з метою подальшої забудови на них житлових будинків, особисто погоджував завдання на розробку детального плану території в межах, зокрема, вул. Набережно-Лугова у Подільському районі міста Києва, тобто вже на той момент готував зазначені земельні ділянки для подальшої їх забудови”.

Що відомо про ЖК “О2 Residence”?

Житловий комплекс будується на двох ділянках площею 6,19 га і 23,72 га на 22-му кілометрі Харківського шосе. Вони належать державі в особі КМДА та перебувають у користуванні Національної академії внутрішніх справ.

І ці ділянки, і об’єкти завершеного та незавершеного будівництва, які розташовані на них, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні ДБР.

Що не так з цією забудовою? Ділянки, на яких триває будівництво, належать до земель оборони (6,19 га) та рекреаційного призначення (23,72 га). Цільове призначення цих ділянок не дозволяє проводити на них будівництво без погодження з Кабміном, бо це спричиняє тяжкі наслідки для державних інтересів.

Прокурор у своєму клопотанні про накладення арешту на ці ділянки зазначив, що ректор НАВС та співробітники Департаменту містобудування та архітектури КМДА сприяють компанії Saga Development у будівництві “всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди у виді грошових коштів для себе та інших фізичних осіб, використовуючи надане їм службове становище”. До схеми залучили також компанії ТОВ Фірма “Резон” та ТОВ “Комфорт Буд Інвест”.

Девелопером проєкту “О2 Residence” виступає компанія Saga Development Андрія Вавриша. Проєктантом ЖК — ТОВ “Терра Проджект”, пов’язана з ним.

Договір на забудову Нацакадемія внутрішніх справ уклала у 2017 році із ТОВ Фірма “Резон”. Її власники — два закриті венчурні інвестфонди – “Еверест” і “Ельбрус”.

Керівником “Евересту” є Дмитро Овсій, юрист Андрія Вавриша.

А керівником “Ельбрусу” є Кирило Скурський, на якого оформлений мікроавтобус, що супроводжував автомобілі ексголови Офісу президента Андрія Богдана, друга Андрія Вавриша.

Генпідрядником будівництва є ТОВ “Комфорт Буд Інвест”, власниками якого є Олег Новаківський та Віталій Поєнко.

Олег Новаківський також був співвласником ТОВ “Сага 18″і є керівником ТОВ “Альта-Град”. Наразі власниками обох фірм є інвестфонди Дмитра Овсія “Еверест” і “Атлон”.