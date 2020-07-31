Державне бюро розслідувань закрило "релігійне" кримінальне провадження проти п'ятого президента України Петра Порошенка (його ще називали "справою про Томос").

Про це поінформували в прес-службі ДБР.

У відомстві запевнили, що ДБР “не оспорювались та не перевірялись питання отримання Україною Томосу про автокефалію”.

У прес-службі заявили, що кримінальне провадження “насправді стосувалося не Томосу, а скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату”. Воно було зареєстровано на підставі рішення суду ще при колишньому голові ДБР Романові Трубі і зараз закрито.

“Вказане провадження було відкрито за заявою вірян цієї громади і порушувало питання, що вони позбавлені можливості вільного користування храмами цієї громади. Після проведення досудового розслідування, оцінки всіх можливих фактів й проведення всіх необхідних розшукових дій ця справа наразі закрита. Слідчими не встановлено ознак кримінального правопорушення, яке підпадає під статтю 161 Кримінального кодексу України, а саме порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань”, – зазначив в.о. директора ДБР Олександр Соколов.

Він висловив думку, що скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату повинне розглядатися в рамках адміністративного або цивільного судочинства.

Закриття провадження прокоментував адвокат п’ятого президента Ігор Головань. Він зазначив, що в ДБР займалися цією справою більше 8 місяців.

“ДБР повідомляє про закриття однієї з найбільш одіозних з кількох десятків сфабрикованих проти п’ятого президента України Петра Порошенка справ – стосовно Томосу про автокефалію Православної церкви України. Більше восьми місяців ДБР мало не повному складі шукало ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Не знайшли. Навіть ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 161 КК України, не виявили. І змушені були закрити явно не тому, що відсутність події злочину очевидна для всього світу. Якби ДБР дійсно керувалося у своїй діяльності не забаганками замовників з високих кабінетів, а законом, провадження закрили б через кілька днів після реєстрації. “Справа про Томос” стала публічною, а виглядати ідіотами нікому не хочеться, навіть попри тиск з президентського офісу”, – наголосив Головань.

Він звернув увагу на той факт, що в ДБР не повідомили, чи хтось понесе відповідальність за витрату держресурсів на “розслідування” цієї справи.

“Повідомивши про закриття провадження, в.о. директора ДБР Соколов… нічого не сказав про те, хто ж понесе відповідальність за багатомісячне марнування державних ресурсів на “розслідування” явно порожньої справи? Більше 8 місяців тільки на Томос! А є ще десятки таких же порожніх проваджень, з якими десятки слідчих і прокурорів вовтузяться скоро півтора року, витрачаючи мільйони і мільйони гривень платників податків виключно з метою продовження політично мотивованих переслідувань лідера опозиції, п’ятого президента України Петра Порошенка”, – написав Головань.

Адвокат додав, що за це доведеться відповідати “за багатьма статтями Кримінального кодексу”: зокрема, за ст. 344 (втручання в діяльність державного діяча), 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).