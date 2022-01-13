Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

Згідно з заявою пресслужби, екснардепа викрили та затримали у процесі отримання коштів, сумою в $17 000 “шляхом шахрайства”. Його дії кваліфікують за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Ця стаття передбачає санкцію від 3 до 8 років позбавлення волі.

Згідно з заявою пресслужби Офісу генпрокурора, він “шляхом обману заволодів коштами директора підприємства”. Чоловік буцімто за 17 тисяч доларів обіцяв сприяти розв’язанню питання щодо видачі “висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України”.

Правоохоронці затримали його під час передачі другої частини коштів – 15 тисяч доларів США.

Тривають невідкладні слідчі дії. Пресслужба Генпрокуратури повідомила, що наразі вирішується питання щодо повідомлення екснардепа про підозру й обрання запобіжного заходу.

#Букви визначили ймовірну особу затриманого – ним може бути радник т.в.о. Голови Державної екологічної інспекції України Андрій Немировський. Посада радника тимчасового виконувача обов’язків Голови Державної екологічної інспекції України вказана на сторінці у Фейсбуці Немировського.

#Букви намагаються зв’язатися з Немировським для отримання коментаря.