Працівники Державного бюро розслідувань продовжують виявляти незаконні схеми переправлення чоловіків призовного віку за кордон. У Львові ДБР спільно з СБУ затримала чоловіка, який обіцяв за гроші перевезти чоловіка за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань у Facebook.

Вартість послуг організатора у середньому становила $2 000 доларів. Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання авансу від жінки, якій він обіцяв допомогти переправити через кордон 20-річного хлопця.

Йому також обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 198 тисяч гривень.