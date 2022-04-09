Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань у Facebook.
Вартість послуг організатора у середньому становила $2 000 доларів. Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання авансу від жінки, якій він обіцяв допомогти переправити через кордон 20-річного хлопця.
Йому також обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 198 тисяч гривень.
- Варто зазначити, що на період дії правового режиму воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Однак є певні винятки.
- Нагадаємо, на кордоні з Молдовою прикордонники Чернівецького загону викрили порушника, котрий намагався проїхати за кордон у бейбі-боксі в автомобілі марки Рено, яким їхала жінка з двома своїми дітьми.
- Також жительці Миколаївської області, яка намагалася незаконно переправити цивільного чоловіка за кордон у бейбі-боксі, повідомили про підозру за частиною 1 статті 332 Кримінального кодексу України.
- Водночас переважна більшість українців, яких війна змусила тимчасово покинути Батьківщину, планують повернутися до України після закінчення війни. Натомість близько 10% з них виявили бажання залишитись в іншій країні, приблизно така ж кількість ще не визначилась зі своїм рішенням.