Про це повідомили пресслужби ДБР та Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, підозрювані підробляли фінансово-господарські документи про отримання продуктів на склад однієї з військових частин. За схемою вони вносили неправдиві дані про те, що військова частина нібито отримала продукти, а потім їх списували як такі, що їх нібито спожили солдати. Пізніше вони ділили різницю між собою.
У ДБР додали, що фігуранти можуть бути причетними до продажу військовим яєць по 17 грн. Серед затриманих є підприємці й військовослужбовці, зокрема керівництво військової частини.
Їм інкримінують суму розкрадання на приблизно понад 4,6 млн грн.
Слідчі провели обшуки. Вони виявили та вилучили чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої та понад 1 млн грн готівкою.
Затриманим готують підозри за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна). Злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років.
- В українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.
- За інформацією українських ЗМІ, Міністерство оборони підписало контракт на послуги організації харчування військових у 2023 році, відповідно до якого деякі продукти закуповуються дорожче, аніж вони коштують у супермаркетах.
- Глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував поширену інформацію про закупівлю харчових продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами.
- У НАБУ заявили, що слідчі розпочали перевірку закупівель харчових продуктів для ЗСУ, яке здійснювало Міністерством оборони України, ще до публікації в українських медіа.