Про це повідомили пресслужби ДБР та Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані підробляли фінансово-господарські документи про отримання продуктів на склад однієї з військових частин. За схемою вони вносили неправдиві дані про те, що військова частина нібито отримала продукти, а потім їх списували як такі, що їх нібито спожили солдати. Пізніше вони ділили різницю між собою.

Фото: Державне бюро розслідувань

У ДБР додали, що фігуранти можуть бути причетними до продажу військовим яєць по 17 грн. Серед затриманих є підприємці й військовослужбовці, зокрема керівництво військової частини.

Їм інкримінують суму розкрадання на приблизно понад 4,6 млн грн.

Фото: Державне бюро розслідувань

Слідчі провели обшуки. Вони виявили та вилучили чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої та понад 1 млн грн готівкою.

Фото: Державне бюро розслідувань

Затриманим готують підозри за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна). Злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років.

Фото: Державне бюро розслідувань