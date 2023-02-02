Затримано п'ять підозрюваних через привласнення коштів, які виділялись на харчування військових. Йдеться про закупівлю яєць по 17 гривень.

Про це повідомили пресслужби ДБР та Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані підробляли фінансово-господарські документи про отримання продуктів на склад однієї з військових частин. За схемою вони вносили неправдиві дані про те, що військова частина нібито отримала продукти, а потім їх списували як такі, що їх нібито спожили солдати. Пізніше вони ділили різницю між собою.

У ДБР додали, що фігуранти можуть бути причетними до продажу військовим яєць по 17 грн. Серед затриманих є підприємці й військовослужбовці, зокрема керівництво військової частини.

Їм інкримінують суму розкрадання на приблизно понад 4,6 млн грн.

Слідчі провели обшуки. Вони виявили та вилучили чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої та понад 1 млн грн готівкою.

Затриманим готують підозри за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна). Злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років.