Працівники Державного бюро розслідувань затримали в Одесі голову фракції партії "ОПЗЖ" міськради Маріуполя за підозрою у пропаганді антиукраїнських настроїв та державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Підозрюваний, за інформацією слідчих, напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну закликав до повалення чинної влади, співпрацював з державою-агресором та навіть був у шлюбі з ексгенеральною прокуроркою Криму Наталією Поклонською.

З нині заблокованого російськими військами Маріуполя депутат втік. Його затримали в орендованій квартирі.

Його, як додали в ДБР, перевірили на поліграфі та передали Службі безпеки України. Наразі йому загрожує кримінальне провадження за ч. 6 ст.111-1 КК України (державна зрада).