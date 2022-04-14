Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Підозрюваний, за інформацією слідчих, напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну закликав до повалення чинної влади, співпрацював з державою-агресором та навіть був у шлюбі з ексгенеральною прокуроркою Криму Наталією Поклонською.
З нині заблокованого російськими військами Маріуполя депутат втік. Його затримали в орендованій квартирі.
Його, як додали в ДБР, перевірили на поліграфі та передали Службі безпеки України. Наразі йому загрожує кримінальне провадження за ч. 6 ст.111-1 КК України (державна зрада).
- Нагадаємо, Росія намагалася розхитати ситуацію в Одеській області. Службі безпеці України з правоохоронцями вдалося затримати лідерів та членів злочинних угруповань, зокрема “Еміля Варшавського” і “Пайзулаєва”.
- Телеведуча Оксана Марченко зреагувала на затримання свого чоловіка Віктора Медведчука. Вона записала одразу два відеозвернення з вимогою відпустити Медведчука, окремо звернувшись до президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.