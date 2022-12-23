ДБР спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомили про підозру власнику мережі ломбардів у Донецьку, який після 2014 року виїхав до Києва, але продовжував дистанційно вести фінансувати діяльність так званої "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зловмисник вирішив не закривати мережу ломбардів на окупованій території, а підтримував та розширював бізнес. Зазначається, що він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку.

Крім того, корпоративні права підозрюваний передав своїй матері, яка є громадянкою РФ.

“Жінка разом зі спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби. Вона офіційно їх не обліковувала, але “поповнювала касу” так званого “казначейства ДНР”, — йдеться в повідомленні.

Також впродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила податки та збори на суму понад 10 мільйонів гривень до бюджету терористичної організації.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою осіб.

Покарання передбачає позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.