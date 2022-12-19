Завершено спеціальне досудове розслідування за підозрою колишніх президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра України Миколи Азарова у вчиненні державної зради через імплементацію "Харківських угод".

Про це повідомили Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора.

Матеріали досудового розслідування відкрито стороні захисту для ознайомлення. Співробітники відомств встановили, що експосадовці сприяли військовим планам держави-агресора, зокрема “опікувались” збільшенням кількості особового складу та військової техніки окупантів.

Їхні дії сприяли анексії півострова Крим та міста Севастополь, а надалі – повномасштабній агресії РФ проти України у лютому 2022 року.

Експрезидент-втікач легалізував зрадницькі “Харківські угоди” українським законодавством. За вказівкою Януковича було підготовано проєкт міждержавної угоди. Відтак його було погоджено центральними органами виконавчої влади та схвалено на засіданні Кабміну. Надалі проєкт ратифікувала Верховна Рада, і врешті імплементовано.

За сприянням експрезидента, було розподілено ролі для підготовки необхідних документів та для створення видимості законності відповідних процедур. До виконання “завдання” він залучив майже всіх високопосадовців уряду та підконтрольних нардепів.

Всупереч національним інтересам України, було підписано документи про продовження термінів перебування Чорноморського Флоту РФ в Україні ще на 25 років. “Харківські угоди” передбачали нарощування особового складу збройних сил та військової техніки ворога в Криму, чим створили загрози суверенітету та територіальній цілісності нашої держави.

Росіяни мали зменшувати свій контингент на півострові згідно з базовими угодами 1997 року. Проте проєкт Януковича завадив цьому, що дозволило росіянам мати достатньо ресурсів для окупації Криму й надалі початку широкомасштабного вторгнення до України у лютому 2022 року.

Росія таємно модернізувала свою техніку, на що українське керівництво не звертало уваги. Наприкінці 2013 – початку 2014 років у Криму кількість російської техніки та особового складу перевищувала норму.

Раніше за вчинення державної зради було повідомлено про підозру та оголошено в розшук колишніх міністрів оборони, юстиції та закордонних справ України. Йдеться відповідно про Михайла Єжеля, Олександра Лавриновича та Костянтина Грищенка. Перший з них переховується у Білорусі, а щодо двох інших міністрів — один з них, за наявними даними, переховується на Кіпрі, а місцезнаходження іншого перевіряється.