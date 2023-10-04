Працівники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці:

▪️ Президент України;

▪️ Міністр внутрішніх справ України;

▪️ заступник Міністра внутрішніх справ України;

▪️ Голова СБУ;

▪️ Перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;

▪️ Міністр оборони України;

▪️ начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;

▪️ в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві;

▪️ заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки;

▪️ командир ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в м. Києві.

Вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту.

Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції», а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав.

Колишні високопосадовці обвинувачуються в організації вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.