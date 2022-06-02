Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Слідчі ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111 (Державна зрада) та ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.
Віктор Медведчук обвинувачується у тому, що спільно з іншими однопартійцями та посадовими особами РФ вчинили замах на розграбування національних цінностей. Вони намагалися незаконно видобувати нафту та газ у районі тимчасово окупованої території АР Крим.
“За даними слідства, народний депутат України надав керівництву Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Він здійснював збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України, проведення заходів бойової підготовки, надавав сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду державі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації”, – йдеться у повідомленні ДБР.
Віктору Медведчуку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
- Нагадаємо, що речник російського президента Дмитро Пєсков відкинув пропозицію України щодо можливого обміну затриманого лідера “ОПЗЖ” Віктора Медведчука на українських військових, які знаходяться у полоні РФ.
- Один з лідерів “Опозиційної Платформи – За Життя” Віктор Медведчук звернувся до Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Політик, який намагався втекти з України, запропонував обміняти себе на воїнів Маріуполя та мирних жителів, які з початку вторгнення опинилася у блокаді.
- ДБР арештувало майно родин затриманого лідера “ОПЗЖ” Віктора Медведчука і народного депутата від “ОПЗЖ” Тараса Козака, яке могло бути отримане у незаконний спосіб.