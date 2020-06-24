Про це повідомила пресслужба ДБР.
Допит має відбутися 30 червня у Києві за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15.
“Повідомлення про виклик. Відповідно до статей 133, 135-139, 224 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваний Порошенко П.О. викликається на 10:00 30 червня до Державного бюро розслідувань для допиту у якості підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62019000000000753”, – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 10 червня Офіс Генерального прокурора оголосив Порошенко про підозру через нібито тиск на голову Служби зовнішньої розвідки в 2018 році з метою призначення Сергія Семочка першим заступником голови служби. Прокуратура наполягає на арешті Петра Порошенка на період досудового розслідування з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн.
- У вівторок, 16 червня, помер батько п’ятого президента України Петра Порошенка, Олексій Іванович. Йому було 84 роки. У четвер, 18 червня, в Печерському суді Києва мало відбутися засідання з обрання Порошенку запобіжного заходу, в зв’язку з чим похорон його батька були перенесено на п’ятницю, 19 червня.
- 18 червня Петро Порошенко, а також його прихильники, приїхали до будівлі суду. Суд відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу на 1 липня.