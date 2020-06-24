Про це повідомила пресслужба ДБР.

Допит має відбутися 30 червня у Києві за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15.

“Повідомлення про виклик. Відповідно до статей 133, 135-139, 224 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваний Порошенко П.О. викликається на 10:00 30 червня до Державного бюро розслідувань для допиту у якості підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62019000000000753”, – йдеться в повідомленні.