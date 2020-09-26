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ДБР звернулося до свідків катастрофи Ан-26: просить допомогти у зборі інформації

Державне бюро розслідувань звернулося до свідків авіакатастрофи військового літака АН-26 в Харківській області з проханням про допомогу в зборі інформації.

Субота, 26 вересня 2020, 08:54

Про це повідомила пресслужба ДБР.

“Державне бюро розслідувань звертається до громадян, які стали свідками авіакатастрофи в Чугуєві. Просимо осіб, які мають фото, відео із відеореєстраторів та мобільних телефонів із місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ та номер телефону за телефоном ДБР: +380500802227“, – йдеться в повідомленні.

У ДБР додали, що слідчі зв’яжуться зі свідками, які виявили бажання посприяти, для отримання матеріалів та залучення їх до кримінального провадження в порядку, встановленому КПК України.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.

  • За останньою інформацією, в літаку перебували не 28 осіб, як повідомлялося раніше, а 27 — одного з курсантів не допустили до польоту. З них 22 загинули, 2 поранені, доля трьох залишається невідомою.
Теги: Харковская область, авіакатастрофа, ДБР, катастрофа АН-26, свідки

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