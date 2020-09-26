ДБР звернулося до свідків катастрофи Ан-26: просить допомогти у зборі інформації

Державне бюро розслідувань звернулося до свідків авіакатастрофи військового літака АН-26 в Харківській області з проханням про допомогу в зборі інформації.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

“Державне бюро розслідувань звертається до громадян, які стали свідками авіакатастрофи в Чугуєві. Просимо осіб, які мають фото, відео із відеореєстраторів та мобільних телефонів із місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ та номер телефону за телефоном ДБР: +380500802227“, – йдеться в повідомленні.

У ДБР додали, що слідчі зв’яжуться зі свідками, які виявили бажання посприяти, для отримання матеріалів та залучення їх до кримінального провадження в порядку, встановленому КПК України.