15 лютого про перебої через кібератаку в роботі офіційних сайтів в Україні повідомили Міноборони та ЗСУ. У декількох банках стався збій у функціонуванні мобільних застосунків та сайтів фінансових установ. Роботу інформаційних ресурсів вдалось відновити, водночас продовжують надходити повідомлення про нові атаки.

Про це повідомляють #Букви.

З другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалась потужна кібератака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, зафіксовано перебої в роботі вебсервісів “Приватбанку” та “Ощадбанку”, також перебої зафіксували на сайтах Міністерства оборони та Збройних сил України.

Станом на 19:30 у Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації України заявили, що роботу банківських вебресурсів відновлено.

“Робоча група з фахівців основних субʼєктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці”, – зауважили в повідомленні.

Водночас наразі надходять повідомлення про низку нових атак на українські банки та застосунки.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський наголосив, що насправді Ddos-атаки відбуваються на усі без винятку українські банки із різною результативністю.

“Приват”, “Ощад”. Пробували “Альфу” та “А-банк”. П’ять хвилин тому пішли масовані запити з вузла в Нідерландах. Спостерігаємо за ситуацією дуже уважно. Якщо буде потужно штормити, будемо змушені тимчасово відключити “зовнішній світ” і залишити лише Україну”, – зауважив Гороховський.

Своєю чергою, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також повідомив, що услід за українськими банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал “Дія”, що, за його словами, було очікуваним.

“Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко “обрізали” цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була “відбита”, – зазначив глава Мінцифри.

Він зауважив, що фахівці працюють під постійним тиском та провокаціями, водночас максимально “мобілізовані та сконцентровані”.

Одразу після заяв щодо потужних кібератак на українські сервери, у Білому домі заявили, що готові надати підтримку Києву в розслідуванні та реагуванні на випадки відмови в наданні послуг, передає міжнародне інформаційне агентство Reuters.