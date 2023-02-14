Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.
Зазначається, що на 14 лютого “Укренерго” не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
Втім, у ДТЕК зауважили, що внаслідок пошкодження мереж “Укренерго” в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.
Також через мережеві обмеження 14 лютого на Одещині діятимуть стабілізаційні відключення.
- З грудня 2022 року Україна отримала від Нідерландів 36 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 286,7 тонни.
- Акціонерне товариство “Херсонобленерго” отримало нову партію обладнання від міжнародних партнерів, яка охоплює 45 тонн енергетичного обладнання.
- Французька делегація під час візиту до Харкова передала місту 181 генератор, придбаний за кошти французьких підприємців.