Сьогодні, 14 лютого, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях графіки відключення енергії не застосовуватимуть.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

Зазначається, що на 14 лютого “Укренерго” не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Втім, у ДТЕК зауважили, що внаслідок пошкодження мереж “Укренерго” в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.

Також через мережеві обмеження 14 лютого на Одещині діятимуть стабілізаційні відключення.