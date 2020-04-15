Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.
Зазначається, що великодні богослужіння з усіх церков транслюватимуть як рейтингові телеканали, так і інші, включаючи регіональні.
“Подбаймо про своє здоров’я і здоров’я близьких – будемо залишатися на Великдень вдома”, – наголосили в ОП.
Великодні богослужіння транслюватимуть такі телеканали:
– ICTV та UA:Перший о 7:30-11:00 19 квітня – Українська греко-католицька церква;
– 1+1 і UA:Перший о 23:30-3:00 в ніч із 18 на 19 квітня – Православна церква України;
– Україна й Інтер о 23:00-3:00 в ніч із 18 на 19 квітня – Українська православна церква (Московського патріархату).
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