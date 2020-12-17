Міського голову Харкова Геннадія Кернеса планують поховати на Алеї почесних харків'ян на міському кладовищі №2. Таке рішення ухвалили його близькі та соратники.

Про це на брифінгу у мерії повідомив секретар міськради Ігор Терехов.

Церемонія прощання з Кернесом відбудеться наступного тижня у Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М. В. Лисенка.

За його словами, точна дата похорону поки невідома, оскільки все залежить від формальних процедур, які необхідно провести у Німеччині. Планується, що похорон може відбутися у вівторок, середу або, максимум, у четвер. Перед цим борт із тілом Геннадія Кернеса зустрінуть в Міжнародному аеропорту “Харків”. Відспівування відбудеться у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі, а церемонія прощання – в оперному театрі.

“Ми очікуємо величезну кількість людей, тому нам потрібно дотриматися усіх карантинних заходів. Усі мають бути в масках, повинна витримуватися соціальна дистанція, тому церемонію прощання ми проводитимемо близько чотирьох годин”, – повідомив Терехов.

Церемонія богослужіння і панахида транслюватимуться на екранах в соборі та у фоє театру. У місцях прощання чергуватимуть бригади швидкої допомоги.

Фото: city.kharkov.ua

Харківський міський голова Геннадій Кернес буде похований на Алеї почесних харків’ян на міському кладовищі №2. В день прощання рух транспорту буде частково перекритий (схему руху опублікують пізніше).

У зв’язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса 17 та 18 грудня оголошені днями жалоби в місті Харкові. У ці дні буде приспущено Державний Прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

“Пішов з життя мій дуже близький друг, людина-легенда, яка зробила для Харкова так багато, як ніхто. Сьогодні трагедія для міста Харкова, оголошений траур. Харків буде таким, яким хотів його бачити Геннадій Адольфович Кернес”, – сказав Терехов.

Нагадаємо, поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.