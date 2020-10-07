Всі ми намагаємося стежити за своїм здоров'ям, тому до питань харчування підходимо з великою увагою і серйозністю.

Купуючи будь-які продукти, в тому числі, із м’яса і напівфабрикатів варто віддавати перевагу тільки перевіреним торговим точкам. Багато хто купує м’ясні вироби в магазині “М’ясний Рай” – це найкраще місце для вигідних і успішних покупок. Саме тут ви гарантовано купите смачне і якісне фермерське м’ясо без добавок.

Увага! Поспішайте купити напівфабрикати власного виробництва по акції – 20%! Акція діє з 08.10 по 11.10 включно. З магазином “М’ясний Рай” ви економите свої гроші по максимуму, а головне – включаєте в свій раціон корисні і смачні напівфабрикати без добавок і хімії!

“М’ясний Рай”: про власне виробництво

Від місця покупки залежить те, наскільки свіжий продукт потрапить до вас на стіл, тому, щоб не пошкодувати про свій вибір варто купувати в магазині “М’ясний Рай”. Здійснюючи покупки тут, ви зможете бути впевнені в тому, що страва з телятини або баранини сподобається вам і за смаком і якістю. До того ж, тут ви зможете придбати різні страви вже готовими і приємно здивувати своїх домашніх.

Ось кілька причин віддати перевагу магазину “М’ясний Рай”:

Готуємо в сучасному, повністю стерильному приміщенні згідно СЕС і ХАССП. У нас висока якість продукції. Продаємо продукти без консервантів, барвників, штучних добавок. Дотримуємося суворого контролю на всіх етапу виробництва. Пропонуємо широкий асортимент напівфабрикатів: від млинчиків до домашніх котлет.

В основі нашої продукції – страви власного виробництва, унікальні технології, знання традицій і хороший смак. У нашому асортименті млинці з вишнею, полуницею, курячою печінкою, сиром, маком, з м’ясом, капустою, картоплею, печінкою. На окрему увагу заслуговують равіолі, пельмені, манти, хінкалі та ін. Всі продукти готуємо своїми руками, з великою любов’ю і старанням.

Екологічно чиста продукція за ціною виробника

Хочете купити напівфабрикати за ціною виробника і переконатися в їхній бездоганній якості? Завітайте до магазину “М’ясний Рай” – тут завжди можна купити різноманітну готову продукцію, приготовану виключно з натуральних продуктів, без ГМО. Вона обов’язково здивує вас своїми смаковими якостями.

Кухарі магазину “М’ясний Рай” – професійні майстри своєї справи, які володіють чудовими кулінарними здібностями. Наше виробництво постійно перевіряється контролюючими органами, дотримується посилений контроль якості – від сировини, що надходить до готового продукту. Всі працівники регулярно проходять медичний огляд.

Полюбляєте балувати своїх домашніх апетитними м’ясними стравами? Хочете купити напівфабрикати з баранини власного виробництва, тоді вам сюди: https://myasnuyray.com.ua/baranina/. Представлений асортимент здивує будь-якого гурмана.

Магазин “М’ясний Рай” дбаємо про своїх покупців і завжди прагне порадувати великою різноманітністю продуктів, які дійсно будуть корисними і смачними. Представлений асортимент завжди вражає, продукти мають вишуканим смаком і користуються високою купівельною спроможністю.