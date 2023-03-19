Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначено, що вплив війни на психологічне здоров’я неминучий. Проте піклуватися про свій ментальний стан так само важливо, як і про фізичний. Мінреінтеграції зібрало 5 сервісів, які надають психологічну допомогу.

ВартоЖити

У кол-центрі #ВАРТОЖИТИ працює лінія кризового консультування. Як повідомляється, отримати психологічну допомогу можна за номером 55-22 з 11:00 до 19:00 по буднях.

Національна психологічна асоціація

Наголошено, що ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються у телефонному режимі або через відеозв’язок для мешканців зі всієї України. Телефон гарячої лінії: 0 800 100 102.

“Розкажи мені”

У пресслужбі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі – можете залишити заявку на цій онлайн-платформі.

Lifeline Ukraine

Як зауважили в Мінреінтеграції, гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 73-33 або написати повідомлення за посиланням.

“Людина в біді”

Зазначається, що безкоштовні психологічні консультації надають за номером: 0 800 210 160.

Додамо, що Міністерство культури та інформаційної політики у межах проєкту “Мистецтво допомагати” готуватиме спеціалістів з арттерапії, аби підтримати ментальне здоров’я громадян України. Проєкт націлений на підготовку фахівців з-поміж діячів культури та мистецької освіти, тих, хто сьогодні працює в закладах по всій країні, які могли б використовувати методи арттерапії. Пілотний проєкт розрахований попередньо на 30 інституцій.