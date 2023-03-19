Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.
Зазначено, що вплив війни на психологічне здоров’я неминучий. Проте піклуватися про свій ментальний стан так само важливо, як і про фізичний. Мінреінтеграції зібрало 5 сервісів, які надають психологічну допомогу.
- ВартоЖити
У кол-центрі #ВАРТОЖИТИ працює лінія кризового консультування. Як повідомляється, отримати психологічну допомогу можна за номером 55-22 з 11:00 до 19:00 по буднях.
- Національна психологічна асоціація
Наголошено, що ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються у телефонному режимі або через відеозв’язок для мешканців зі всієї України. Телефон гарячої лінії: 0 800 100 102.
- “Розкажи мені”
У пресслужбі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі – можете залишити заявку на цій онлайн-платформі.
- Lifeline Ukraine
Як зауважили в Мінреінтеграції, гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 73-33 або написати повідомлення за посиланням.
- “Людина в біді”
Зазначається, що безкоштовні психологічні консультації надають за номером: 0 800 210 160.
Додамо, що Міністерство культури та інформаційної політики у межах проєкту “Мистецтво допомагати” готуватиме спеціалістів з арттерапії, аби підтримати ментальне здоров’я громадян України. Проєкт націлений на підготовку фахівців з-поміж діячів культури та мистецької освіти, тих, хто сьогодні працює в закладах по всій країні, які могли б використовувати методи арттерапії. Пілотний проєкт розрахований попередньо на 30 інституцій.
- У Міністерстві охорони здоров’я пояснили різницю між психологом, психіатром та психотерапевтом і розповіли, за яких обставин і до кого саме необхідно звертатися.
- Соціальний психолог Олег Покальчук висловив думку, що війна не завершиться після припинення бойових дій через імперіалістичні наміри Москви щодо України. Він вважає, що у росіян розвинувся колективний маніакальний психоз, який будували на тлі падіння моралі та етики ще після більшовицького перевороту у 1917 році.