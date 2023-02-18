Український продюсер, автор і виконавець пісень Потап (Олексій Потапенко) презентував нову пісню "Волонтер", в якій він співає про силу волонтерів, які доставляють все необхідне для військових та завжди допомагають людям. Проте суспільство обурили рядки пісні, де мовиться про дівчину, яка "ночі провела з хлопцями, бійцями, волонтерила".

Відповідне відео на пісню “Волонтер” співак опублікував на своєму YouTube-каналі.

У відеоролику на пісню Потапа “Волонтер” показані кадри, як українські волонтери відбудовують будинки, зруйновані внаслідок російських атак.

“Стільки неймовірних пісень написано для наших воїнів, їх мам та родин, але жодної для тих, хто допомагає створювати надійний тил – наших волонтерів. Тому мені захотілось присвятити пісню їм, щоб було щось, що можна ввімкнути під час роботи та просто підняти собі настрій. Адже ці люди — одні з тих, хто щоденно допомагає ЗСУ боронити нашу державу. У відео до пісні на YouTube ми показали процес їх роботи, залишили посилання для донатів у вигляді QR-коду та в описі під відео. Бо наша підтримка – це запорука їх ефективної роботи”, – написав Потап під відео на своїй сторінці в Instagram.

Проте суспільство розкритикувало деякі рядки з пісні “Волонтер”. Наприклад волонтерку Анастасію Шевченко обурили рядки з пісні “Ой мама, не питай з ким була, і де ночі провела, я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила”.

“*бучі ви артисти, ну от що з вами не так?! На скріншоті — цитата з нової пісні Потапа, соліста гурту MOZGI, заслуженого артиста України. Пісня називається “Волонтер”. Вона про волонтерів. І волонтерство. І “мама ама волонтер”. Волонтерський гімн, можна сказати. І це ж всього два місяці минуло з моменту, коли Калуш вигрібав за “воля — це дівчина, що любить дім, тільки руским би не дала”. Ну от як? Чи це якийсь новий тренд — ригнути псевдопатріотичну х**ню з сексуальним підтекстом, отримати заслужених пі**юлів і пояснювати, що “ми не це мали на увазі”? Я зла, як собака. Моралі не буде. Заслужені артисти — це артисти, яких ми заслужили”, – написала волонтерка-парамедикиня Анастасія Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Прокоментував новий трек Потапа й український репер Андрій Фріл. Він зазначив, що після того, як суспільство почало обурюватися щодо рядків пісні Потапа, співак їх повидаляв.

“Цієї ночі поняття “іспанський сором” набуло нових рівнів. Потап випустив пісню, яка, м’яко кажучи, викликала обурення суспільства. Люди почали писати йому це в коментарях. Що зробив Потап? Почав видаляти негативні коментарі у себе на ютубі та в інсті. 23:45 – 126 коментарів; 23:50 – 84 коментарі. Про ефект “Стрейзанд”, я так розумію, Потап не чув. Зранку все повторилося знову, рахунок пішов на сотні видалених коментарів. В інстаграмі видаляє так само. Ну, що ж. Все очікувано”, – зазначив Андрій Фріл у Facebook.

Зокрема після видалення негативних коментарів під відеороликом на пісню “Волонтер”, українці почали писати нові.

Відтак один з користувачів під публікацією відео в YouTube написав : “Ця пісня паплюжить наших волонтерів, який сором. Як взагалі можна будо “народити” такий “геніальний” текст”.

Ще один користувач зазначив, що співак має перепросити у волонтерів за цю пісню й видалити трек.