Про це повідомляє “Суспільне”.
“Там де у Бахмуті, я ще пів року тому пив каву — там руїни, усе розбомблено. Ті міста, у які їздив раніше, вони в руїнах стоять. Заїжджаєш у Краматорськ, Слов’янськ — людей менше, відчувається, що прифронтове містечко”, — розповів волонтер.
Як зазначає мовник, під час кожної поїздки “Дєд Волинь” спілкується з місцевими та військовими. За його словами, українські захисники націлені на перемогу: “Хлопці тримаються, про “здатися” навіть ніхто не говорить”.
У більшість поїздок Сергій Добродомов їздить сам, іноді з волонтером Тарасом Квачем. Одна поїздка може тривати чотири доби чи більше — це тисячі кілометрів, пише “Суспільне”.
“Ті люди, які в 15-му допомагали, так і зараз допомагають і не втомилися. Той, хто працює на перемогу — той не втомлюється”, — зазначив Сергій.
Зокрема, волонтер шукає необхідні запчастини чи військове спорядження по всій Волині. Втім, єдине, що не возить на передову — солодке й печиво, а також ніколи не називає військових “котиками”, як це інколи роблять у соцмережах: “Мені хлопці кажуть: “Дєд, ти теж приїхав і нас “котиками” будеш називати”? Я не їжджу до “котиків”, я їжджу до “вовків”, “левів”, “барсів”. А то “котик”. “Котик” на ковдрі лежить, не треба, моїм вовкам дайте м’яса”,— додав волонтер.
Сергій розповів, що наступний виїзд планує 1-го січня, аби встигнути з подарунками до Різдва.
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