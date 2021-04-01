У Києві працює 11 громадських вбиралень, що розташовані на популярних туристичних маршрутах.

У КМДА повідомили адреси громадських туалетів.

Вбиральні встановлені за зразком тих, що працюють в європейських містах.

“Конструкція туалетів передбачає повністю автоматизовану систему обслуговування. Відкриття дверей, вентиляція і, за потреби, підігрів/охолодження повітря, миття, дезінфекція і сушка унітазу, подача туалетного паперу, мила та води для рук, безконтактна сушка рук, миття і дезінфекція підлоги після кожного відвідувача, датчик присутності, антикорозійний і антивандальний захист. На вході встановлено автоматичну систему оплати, яка приймає банківські картки. Також туалети мають лічильник кількості відвідувачів та кнопку виклику допомоги”, – йдеться у повідомленні КМДА.

Автоматизовані вбиральні можна знайти за адресами:

вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру);

вул. Володимирська, 24;

вул. Володимирська, 42;

площа Арсенальна, 1;

площа Європейська, 1;

вул. Хрещатик, 1;

вул. Хрещатик, 17;

вул. Хрещатик, 27;

вул. Прорізна, 3;

проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми);

площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми).

Загалом у місті працює понад сто комунальних вбиралень, без урахування тих, що розташовані у ТРЦ.