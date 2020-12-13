З 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас.

Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Там закликають киян купувати ялинки лише на офіційних ярмарках, оскільки на стихійних ринках хвойні дерева часто реалізовуються без дозвільних документів, що негативно впливає на екологічну ситуацію.

Пункти продажу облаштують в усіх десяти районах міста.

У Голосіївському районі:

вул. Антоновича, 115;

перетин вул. Володимиро-Либідської та вул. Антоновича;

вул. Ізюмська, 1 (локація № 1);

вул. Ізюмська, 1 (локація № 2);

вул. Ізюмська, 1 (локація № 3);

вул. Ізюмська, 1 (локація № 4);

пров. Руслана Лужевського, 1;

вул. Академіка Вільямса, 6-А;

вул. Васильківська, 11/11;

вул. Лятошинського, 14;

вул. Академіка Заболотного, 48-А (уздовж та напроти торговельного майданчика “Феофанія”).

У Дарницькому районі:

вул. Архітектора Вербицького, 16;

вул. Архітектора Вербицького, 28-А, 30;

вул. Бориса Гмирі, 1;

вул. Бориса Гмирі, 8;

вул. Декабристів, 9;

вул. Єлизавети Чавдар, 1;

вул. Єлизавети Чавдар, 2;

вул. Єлизавети Чавдар, 13;

вул. Здолбунівська, 2;

вул. Михайла Драгоманова, 1;

вул. Михайла Драгоманова, 14;

вул. Олени Пчілки, 2;

вул. Олександра Мишуги, 2;

вул. Олександра Мишуги, 4;

вул. Михайла Гришка, 1/2;

вул. Срібнокільська, 1/2;

вул. Срібнокільська, 5;

вул. Срібнокільська, 13;

вул. Урлівська, 19;

вул. Ялтинська, 5-А;

вул. Ялтинська, 5-Б;

Дніпровська набережна (біля ТЦ “Новус”);

перетин вул. Ревуцького та вул. Вишняківської;

перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;

перетин вул. Тростянецької та вул. Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);

перетин вул. Урлівської та вул. Анни Ахматової;

просп. Петра Григоренка, 26;

просп. Петра Григоренка, 41;

Харківське шосе, 49;

Харківське шосе, 57;

Харківське шосе, 144;

вул. Княжий Затон, 10.

У Деснянському районі:

вул. Каштанова, 7;

вул. Архітектора Ніколаєва, 7;

вул. Теодора Драйзера, 1;

вул. Теодора Драйзера, 2;

вул. Теодора Драйзера, 4;

вул. Теодора Драйзера, 21;

вул. Градинська, 6;

просп. Володимира Маяковського, 2;

просп. Володимира Маяковського, 6;

просп. Володимира Маяковського, 15;

просп. Володимира Маяковського, 26;

просп. Володимира Маяковського, 40;

просп. Володимира Маяковського, 42;

просп. Володимира Маяковського, 44;

просп. Володимира Маяковського, 46;

просп. Володимира Маяковського, 47;

просп. Володимира Маяковського, 60/10;

просп. Володимира Маяковського, 97;

вул. Шолом-Алейхема, 17;

просп. Лісовий, 28/41;

просп. Лісовий, 39.

У Дніпровському районі:

б-р Ігоря Шамо, 2/7;

вул. Алматинська, 109;

вул. Амвросія Бучми, 10;

вул. Андрія Малишка, 4-А;

вул. Івана Миколайчука, 9;

вул. Миропільська, 25;

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2;

вул. Петра Вершигори, 1;

вул. Празька, 1/35;

вул. Райдужна, 4;

вул. Регенераторна, 5-В;

вул. Юрія Шумського, 1;

просп. Павла Тичини, 7;

просп. Соборності, 2/1;

просп. Соборності, 4;

перетин вул. Ентузіастів, 37 та б-ру Ігоря Шамо;

перетин вул. Сулеймана Стальського та вул. Курнатовського;

перетин вул. Сулеймана Стальського та б-ру Перова;

перетин вул. Івана Микитенка та вул. Курнатовського.

В Оболонському районі:

вул. Бережанська, 22;

вул. Вишгородська, 44;

вул. Героїв Дніпра, 30;

вул. Героїв Дніпра, 32;

вул. Героїв Дніпра, 34;

вул. Героїв Дніпра, 38;

вул. Івана Івашкевича, 6/8-А;

вул. Йорданська, 17;

вул. Маршала Тимошенка, 11;

вул. Маршала Малиновського, 3;

вул. Маршала Малиновського, 12;

вул. Маршала Малиновського, 34;

вул. Олександра Архипенка, 6-А;

площа Оболонська, 6 (локація № 1);

площа Оболонська, 6 (локація № 2);

просп. Героїв Сталінграда, 27;

просп. Героїв Сталінграда, 46;

просп. Мінський, 2;

просп. Оболонський, 1-Б;

вул. Юрія Кондратюка, 2;

просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.

У Печерському районі:

б-р Дружби Народів, 30/1;

вул. Велика Васильківська, 107.

У Подільському районі:

вул. Верхній Вал, 16;

вул. Вишгородська, 45 (біля магазину “Варус”);

вул. Вишгородська, 21/6;

вул. Кирилівська, 131;

вул. Кирилівська, 127;

вул. Маршала Гречка, 18;

вул. Світлицького, 30/20 (локації № 1);

вул. Світлицького, 30/20 (локація № 2);

просп. Василя Порика, 2 (розподільча смуга);

просп. Василя Порика, 3;

просп. Василя Порика, 5;

просп. Георгія Гонгадзе, 5;

просп. Георгія Гонгадзе, 20;

просп. Правди, 39;

просп. Правди, 58 (ТЦ “Орнамент”) (локація № 1);

просп. Правди, 58 (ТЦ “Орнамент”) (локація № 2);

просп. Правди, 66 (локація № 1);

просп. Правди, 66 (локація № 2);

просп. Правди, 100;

просп. Свободи, 2;

вул. Івана Кавалерідзе, 1.

У Святошинському районі:

17-й км Житомирського шосе;

б-р Кольцова, 1;

б-р Кольцова, 13;

б-р Кольцова, 14;

б-р Кольцова, 7;

б-р Ромена Роллана, 6/10;

вул. Академіка Туполєва, 15-А;

вул. Академіка Туполєва, 9;

вул. Академіка Булаховського, 30;

вул. Академіка Булаховського, 5;

вул. Володимира Покотила, 1;

вул. Володимира Покотила, 5;

вул. Гната Юри, 20;

вул. Депутатська, 1;

вул. Доброхотова, 11;

вул. Жолудєва, 4;

вул. Зодчих, 2/58;

вул. Зодчих, 46;

вул. Зодчих, 50;

вул. Зодчих, 56;

вул. Зодчих, 62;

вул. Зодчих,70;

вул. Ірпінська, 62;

вул. Ірпінська, 76-80;

вул. Клавдіївська, 27-А;

вул. Кучера, 5;

вул. Підлісна, 5;

вул. Симиренка, 10;

вул. Симиренка, 17;

вул. Сім’ї Стешенків, 7;

вул. Чорнобильська, 20;

вул. Якуба Коласа, 23;

просп. Леся Курбаса, 8;

просп. Палладіна, 13;

просп. Палладіна, 24;

просп. Перемоги, 87.

У Солом’янському районі:

вул. Василя Липківського, 1;

вул. Василя Липківського, 25;

б-р Чоколівський, 22;

б-р Чоколівський, 19-21;

Кільцева дорога (ріг вул. Сергія Колоса);

б-р Вацлава Гавела (ріг вул. Героїв Севастополя);

б-р Вацлава Гавела (ріг просп. Відрадного);

просп. Повітрофлотський, 18/2;

вул. Солом’янська, 39.

У Шевченківському районі:

вул. Багговутівська, 8-10;

вул. Данила Щербаківського, 56;

вул. Щусєва, 44;

ріг вул. Дорогожицької та вул. Сім’ї Хохлових;

ріг вул. Ігоря Турчина та вул. Академіка Туполєва;

вул. Парково-Сирецька, 10.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, у день святого апостола Андрія Первозванного з головної ялинки країни зняли капелюха, який викликав суперечки у суспільстві. Ялинку оздобили величезним капелюхом 1 грудня. Варто зазначити, що таке дизайнерське рішення зібрало чимало критики.