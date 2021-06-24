Рівненська блогерка Катя Маямі (справжнє прізвище Крилова) зняла сукню у громадському транспорті на прохання своєї подруги.

Ролик дівчина опублікувала у своєму Instagram.

Так, під час поїздки подруга за кадром поцікавилася у блогерки, чи “не слабо роздягнутися у траліку”. Катерина погодилася й почала знімати свою сукню, попри те, що в тролейбусі було чимало пасажирів.

Відтак, блогерка опинилася лише у відвертому купальнику й влаштувала дефіле.

Витівка епатажної блогерки розлютила кондукторку тролейбуса. Натомість вона акцентувала лише на відсутності маски й почала вимагати, щоб та швидше її надягнула.

“Де ваша маска? Так, маску одягла бігом. Що ти тут крутишся? На зупинці висади це бл*дство (звертається до водія, – ред.). Маски немає й одягати не хоче. Так, роздягнись уже зовсім”, – заявила розгнівана кондукторка.

На цьому відео закінчилося, тож фінал конфлікту залишився невідомим.

Згодом у своїх Stories дівчина зізналася, що ідея роздягнутися у тролейбусі була спонтанною. Проте блогерка задоволена тим, що їй вдалося “хайпонути” та потрапити в поле зору ЗМІ.

Зараз у дівчини понад 75 тисяч підписників. Проте, витівку епатажної блогерки зрозуміли не усі.

“Ну блін, для чого? Хайп? Це просто неповага”, “Жах! Дуже шкода, що у нас зараз така молодь”, “Висади те бл*дство”, “Ну що за бидло пішло? Ні поваги, ні культури”,

– пишуть обурені користувачі.

Водночас сама блогерка іронічно відповідає на критику.