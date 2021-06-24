Ролик дівчина опублікувала у своєму Instagram.
Так, під час поїздки подруга за кадром поцікавилася у блогерки, чи “не слабо роздягнутися у траліку”. Катерина погодилася й почала знімати свою сукню, попри те, що в тролейбусі було чимало пасажирів.
Відтак, блогерка опинилася лише у відвертому купальнику й влаштувала дефіле.
Витівка епатажної блогерки розлютила кондукторку тролейбуса. Натомість вона акцентувала лише на відсутності маски й почала вимагати, щоб та швидше її надягнула.
“Де ваша маска? Так, маску одягла бігом. Що ти тут крутишся? На зупинці висади це бл*дство (звертається до водія, – ред.). Маски немає й одягати не хоче. Так, роздягнись уже зовсім”, – заявила розгнівана кондукторка.
На цьому відео закінчилося, тож фінал конфлікту залишився невідомим.
Згодом у своїх Stories дівчина зізналася, що ідея роздягнутися у тролейбусі була спонтанною. Проте блогерка задоволена тим, що їй вдалося “хайпонути” та потрапити в поле зору ЗМІ.
Зараз у дівчини понад 75 тисяч підписників. Проте, витівку епатажної блогерки зрозуміли не усі.
“Ну блін, для чого? Хайп? Це просто неповага”,
“Жах! Дуже шкода, що у нас зараз така молодь”,
“Висади те бл*дство”,
“Ну що за бидло пішло? Ні поваги, ні культури”,
– пишуть обурені користувачі.
Водночас сама блогерка іронічно відповідає на критику.
- Раніше журналіст Дмитро Гордон безглуздо пожартував під час інтерв’ю з російською блогеркою Мар’яною Ро.