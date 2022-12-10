З початку війни в Україні, до Польщі приїхало понад 6 мільйонів українців. Відповідно, можна припустити,що переважна більшість польською мовою не володіє. Але працювати треба, тому постає логічне питання – де знайти працю, якщо рівень знання мови недостатній? Чи взагалі це можливо? Маленький спойлер – шанси є і навіть високі!

Прибиральні роботи

У багатьох людей немає часу, сил і здоров’я самостійно проводити прибиральні роботи в будинку або саду, тому вони з великим задоволенням доручають їх іншим людям. До таких робіт відносяться, наприклад, косіння трави, прибирання снігу, згрібання листя, перекопування землі тощо. Якщо є бажання підзаробити таким чином, можна розмістити свою контактну інформацію на дошці оголошень у місті проживання або виставити оголошення на інтернет-форумах.

Розношення листівок

Це кропітка робота і не найприбутковіша. Той, хто роздає листівки, повинен враховувати, що багато людей не захочуть їх прийняти. Крім того, для тих, хто сором’язливий або має інтровертну особистість, може бути важко працювати.

Достава їжі

Замовлення їжі на дім стає все більш популярним, тому кур’єрів і постачальників шукають не тільки самі ресторани, а й компанії, що спеціалізуються на доставці страв. Часто кур’єру не обов’язково мати власний скутер чи велосипед, а можна орендувати транспорт у компанії, де він працює, і приймати замовлення через додаток. Для цієї роботи стане у пригоді добре знання міста, а якщо їдете на велосипеді, то ще й фізична підготовка.

Догляд за дітьми

Це заняття для людей, які люблять дітей і мають досвід догляду за ними. Батьки хочуть бути впевненими, що віддають своїх малюків у надійні руки, тому часто наймають по рекомендаціям. Іноді така робота носить нерегулярний характер, наприклад, потрібен догляд у зв’язку з виїздом на весілля чи хворобою дитини, але на ринку є багато пропозицій довгострокової співпраці. У цій професії високо цінуються вчителі-пенсіонери та студенти педагогічного факультету. Зважаючи, на те, що українців в Польщі чимало, то і роботу на рідній мові, в цій сфері, буде знайти легше.

Вигулювання собак

Якщо любите собак і не боїтеся негоди, можна підзаробити, вигулюючи чотирилапих. Деякі клієнти потребують такої допомоги на постійній основі, як-от люди похилого віку або ті, хто працює довго, але такі доручення також можуть бути одноразовими чи випадковими, наприклад, у разі хвороби чи раптового від’їзду власника. Якщо правильно планувати графік вигулу, то можна навіть виводити на прогулянку кількох собак одночасно.

Допомога людям похилого віку

Професійний догляд за людьми похилого віку — це робота на повний робочий день. Люди похилого віку також потребують допомоги і будуть раді делегувати деякі завдання довіреній особі, наприклад покупки, приготування їжі, прибирання тощо.

Прибирання

Прибирання також може стати джерелом додаткового доходу. Особливо перед Різдвом надходить багато оголошень від людей, які шукають особу, щоб помити вікна чи зробити капітальне прибирання в квартирі. У такій роботі корисно мати власний транспорт, також потрібно заздалегідь дізнатися чи клієнт пропонує миючі засоби та клінінговий інвентар, чи треба купляти самому.

Детальніше на Ukrayina.pl