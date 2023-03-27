Що більше у пральної машини корисних функцій, то ширші можливості її експлуатації. Завдяки особливій конструкції, пральні машини з сушкою займають небагато місця та мають привабливий зовнішній вигляд. Вони майже не відрізняються від звичайних моделей, тому чудово доповнюють будь-який інтер’єр.
Великий вибір моделей з розширеним арсеналом функцій пропонує мережа магазинів Moyo.ua. Пралки високої якості доступні для придбання офлайн та онлайн. Переваги купівлі через сайт:
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На що звернути увагу під час вибору?
Щоб підібрати пральну машину з оптимальним набором функцій, потрібно проаналізувати цілі її придбання та умови використання.
Модель з функцією автоматичного сушіння тканинних виробів знадобиться, якщо:
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у помешканні замало місця для встановлення звичайної чи електричної сушарки білизни;
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відсутня можливість сушіння домашнього текстилю природним шляхом просто неба);
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показники вологості повітря у квартирі чи будинку перевищують норму.
Інтелектуальна система прання — “must have” для користувачів, які полюбляють одяг з делікатних, чутливих матеріалів. Вона автоматично підбирає такі умови догляду, які не можуть нашкодити тендітним волокнам.
Якщо потрібна максимально тиха пральна машина, яку можна вмикати навіть у нічний час, варто придивитися до моделей з прямим приводом.
Витрати електроенергії залежать від класу енергоспоживання. Найвигідніші — машинки класу А, А+, А++. Також варто зважати на тривалість циклів прання та температурні налаштування. Дешево обходяться короткі цикли на низьких температурах (до 40 градусів).
Важливий критерій вибору — захист. Надійний передбачає 4 обов’язкових механізми:
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Від дітей.
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Від протікання.
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Від переливу води.
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Від стрибків напруги.
Правильно підібрана пральна машина прослужить багато років без ремонту. Головне — доглядати за нею як слід та використовувати підтримувані функції за призначенням. Не варто обирати режими навмання та завантажувати у барабан речі, які не витримують автоматичного прання.