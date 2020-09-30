У США відбувся перший раунд передвиборчих дебатів кандидатів у президенти - Дональда Трампа (Республіканська партія) і Джо Байдена (Демократична партія).

#Букви зібрали головні тези з виступів кандидатів.

Дебати відбулися у місті Клівленд (штат Огайо). Кандидати в президенти дебатували в тому ж приміщенні, де кілька місяців тому був тимчасовий госпіталь для хворих на Covid-19.

Для проведення дебатів Центр громадського здоров’я Клівленда встановив спеціальні правила.

Присутнім у залі, які сиділи з дотриманням соціальної дистанції, було заборонено будь-що викрикувати, будь-яким чином виявляти свою реакцію, а також аплодувати.

Аплодувати можна було тільки на самому початку дебатів, коли на сцену вийшли Байден і Трамп.

Кандидати не наближалися один до одного для того, щоб потиснути руки. Було прийнято рішення скасувати навіть традиційне в епоху коронавірусу вітання ліктями.

Про Україну

Прямо тема України під час дебатів не порушувалася. Байден жодного разу не сказав про нашу країну, тоді як Трамп згадував про неї в контексті роботи сина свого опонента, Хантера Байдена, в компанії Burisma. Він згадував, що Хантер надбав “корупційного майна” за час роботи в Україні, а також, що заробив в компанії сотні тисяч доларів. Про це він згадував двічі, коли Байден намагався викрити його в шахрайстві і в тому, що Трамп не платить податки належним чином.

“Чому, цікаво, тодішній мер Москви, його дружина дали вашому синові $3,5 млн? Що він зробив у Burisma, щоб заробити $183 тисячі?” — запитав Трамп у Байдена.

Він також зазначив, що Україну на цій схемі обікрали на мільйони доларів.

Про Верховний суд

Трамп запропонував нового кандидата на пост судді Верховного суду, Еммі Коні Барретт, після смерті Рут Гінзбург. Але Байден вважає, що це неправильно, і республіканцям варто було б почекати з таким рішенням.

За словами президента США, кандидатуру Еммі запропонували відразу ж, так як у Республіканської партії є більшість в Конгресі і Білому домі, а тепер потрібна більшість і у Верховному суді.

Байден вважає, що потрібно пропонувати кандидатуру нового судді після виборів президента США. Він зазначив, що не проти кандидатки Трампа, але вважає її висунення “неконституційним”.

Трамп відстоював свою думку, вказуючи, що його обирали на чотири роки і термін його повноважень ще не закінчився, тому він має право пропонувати кандидата до Верховного суду.

Про охорону здоров’я

Незважаючи на те, що теми охорони здоров’я не було в порядку денному, про неї згадав Байден. Модератор запитав у Трампа, чому той критикував систему медичної допомоги Obama care, але нічого не запропонував натомість за чотири роки президентства. Але Трамп упевнений, що став першим президентом, який оголосив війну фармацевтичним компаніям, і саме під час його каденції вартість медикаментів знизилася на 80 – 90%.

Про коронавірус

Байден стверджує, що у Трампа немає і не було плану – як протистояти коронавірусу.

“Вам потрібно вибратися з бункера і витягнути голову з піску”, – порадив від Трампу.

Але президент США не згоден з його стратегією протистояння коронавірусу. Він зазначив, що на думку демократів кордони США повинні залишатися відкритими, незважаючи на ситуацію в світі.

“Вже загинули мільйони людей! Навіть одна смерть – це жахливо. Китай повинен нести відповідальність”, – сказав Трамп.

Він нагадав Байдену, що, коли закрив кордони країни в березні, той називав його ксенофобом і расистом через це. Також він сказав, що губернатори-демократи і головний інфекціоніст країни доктор Ентоні Фаучі говорили про те, що Трамп зреагував на коронавірус прекрасно і “врятував мільйони життів”.

Трамп вважає, що якби президентом був Байден, то в країні загинуло б набагато більше людей внаслідок зараження коронавірусом.

Що стосується періоду після виборів, Трамп виступив за те, щоб “відкрити країну”, аби вона “працювала і жила”. У Байдена інша думка. Він проти відкриття шкіл і бізнесу, але за часткове відновлення роботи підприємств зі збереженням необхідних запобіжних заходів.

Про економіку

Модератор дебатів зазначив, що відновлення економіки США відбувається досить швидко і навіть набагато швидше запланованого. Трамп це підтвердив, зазначивши, що за багато років США вдалося створити “потужну економіку”, що її убити не вдалося навіть “китайській чумі”. Він зазначив, що 10 мільйонів американців вже повернулися на роботу.

Але Байден налаштований скептично і впевнений, що незабаром в економіці знову буде спад. Він сказав, що спочатку потрібно розібратися з коронавірусною кризою, а після цього “займатися економікою”.

Про расизм

Трамп вважає, що президент США не має права займати чиюсь сторону в расових конфліктах, бо по обидва боки знаходяться “хороші люди”. На думку ж Байдена, президент США покликаний захищати тих, хто слабший.

Про кандидатів

У цьому блоці Трамп говорив про свої досягнення. Він зробив акцент на тому, що, якби не “китайська чума” – зараз країна була б в “прекрасному стані”.

Байден же відповів, що при Трампі люди стали жити гірше, стали “більш слабкими, більш розколеними, біднішими, стали більше проявляти насильство”.

Про зміни клімату

Модератор нагадав про те, що Трамп уже не раз заявляв, що не вірить в “зміни клімату” або “глобальне потепління”, вважає, що це “нісенітниця”.

У Байдена протилежна думка. Він каже, що одним з перших рішень на посаді президента буде щодо повернення країни до Паризького кліматичного договору.

Про вибори

Байден вважає, що вибори будуть абсолютно безпечними, не дивлячись на те, що в цьому році у громадян буде можливість для “голосування поштою”. Він зазначив, що цього разу громадяни мають багато варіантів для того, щоб віддати свій голос за будь-кого з кандидатів.

Зі свого боку, Трамп вважає, що голосування поштою дискредитує чесність виборів і впевнений, що вони будуть сфальсифіковані.

Зазначимо, це був перший раунд дебатів. Наступні два заплановані на 15 і 22 жовтня.

Під час цих дебатів Трамп і Байден говорили на такі теми: минуле кандидатів; Верховний Суд; пандемія коронавірусу; расові протести і насильство в містах; чесність майбутніх виборів; економіка.