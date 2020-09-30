У США відбувся перший раунд дебатів між кандидатами на посаду президента США: Дональдом Трампом і Джо Байденом. У зв'язку з епідемією коронавірусу було встановлено особливі правила для аудиторії.

Про це повідомив модератор дебатів – журналіст телеканалу Fox News Кріс Уоллес.

Дебати відбулися в місті Клівленд (штат Огайо). Цікаво, що кандидати в президенти дебатували в тому ж приміщенні, де кілька місяців тому був тимчасовий госпіталь для хворих коронавірусом.

Модератор зустрічі повідомив, що для проведення дебатів було встановлено спеціальні правила Центром громадського здоров’я Клівленда.

Так, присутнім в залі, які сиділи з дотриманням соціальної дистанції, було заборонено будь-що викрикувати, будь-яким чином проявляти свою реакцію, а також – аплодувати.

Оплески дозволили тільки на початку дебатів, коли на сцену вийшли Байден і Трамп.

Кандидати також не наближалися один до одного для того, щоб потиснути руки. Уоллес зазначив, що було прийнято рішення скасувати навіть традиційне в епоху коронавірусу вітання ліктями.

Кандидатам не надавали можливість для вступної промови. Модератор відразу ж перейшов до блоку з шести питань.

Зазначимо, це був перший раунд дебатів. Наступні два заплановані на 15 і 22 жовтня.

Під час цих дебатів Трамп і Байден говорили на такі теми: минуле кандидатів; Верховний Суд; пандемія коронавірусу; расові протести і насильство в містах; чесність майбутніх виборів; економіка.