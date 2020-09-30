Про це повідомив модератор дебатів – журналіст телеканалу Fox News Кріс Уоллес.
Дебати відбулися в місті Клівленд (штат Огайо). Цікаво, що кандидати в президенти дебатували в тому ж приміщенні, де кілька місяців тому був тимчасовий госпіталь для хворих коронавірусом.
Модератор зустрічі повідомив, що для проведення дебатів було встановлено спеціальні правила Центром громадського здоров’я Клівленда.
Так, присутнім в залі, які сиділи з дотриманням соціальної дистанції, було заборонено будь-що викрикувати, будь-яким чином проявляти свою реакцію, а також – аплодувати.
Оплески дозволили тільки на початку дебатів, коли на сцену вийшли Байден і Трамп.
Кандидати також не наближалися один до одного для того, щоб потиснути руки. Уоллес зазначив, що було прийнято рішення скасувати навіть традиційне в епоху коронавірусу вітання ліктями.
Кандидатам не надавали можливість для вступної промови. Модератор відразу ж перейшов до блоку з шести питань.
Зазначимо, це був перший раунд дебатів. Наступні два заплановані на 15 і 22 жовтня.
Під час цих дебатів Трамп і Байден говорили на такі теми: минуле кандидатів; Верховний Суд; пандемія коронавірусу; расові протести і насильство в містах; чесність майбутніх виборів; економіка.
- Як повідомлялося раніше, газета The New York Times проаналізувала податкові декларації Трампа і компаній, що належать Trump Organization, починаючи з 1990-х років, а також його особисті звіти за 2016 і 2017 роки. За підсумками видання повідомило, що за 2016 та 2017 роки Трамп заплатив лише 750 доларів податку на прибуток, а також протягом 10 років не сплачував податок взагалі.
- Трамп відреагував на ці обвинувачення.