Про це повідомляє американський телеканал CNN.
В контексті поліцейської вседозволеності і расових протестів, коли Пенс говорив про необхідність реформування служб безпеки та поліції, на його сиве волосся сіла муха.
Американські журналісти підрахували, що вона сиділа у нього на голові 2 хвилини і 3 секунди.
Муха стала головною героїнею вечора. На телеканалі зазначили, що після дебатів в соціальних мережах навіть створили кілька профілів “Мухи Майка Пенса”.
Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден відреагував на цей казус. Він опублікував знімок, на якому сидить з мухобійкою. Він закликав пожертвувати по 5 доларів мусі на виборчу кампанію.
А сенатор від Республіканської партії Ренд Пол назвав муху шпигункою, за якою стоїть “глибинна держава”.
У CNN зазначили, що Пенс, в результаті, програв дебати. 59% респондентів вирішили, що перемогу здобула демократка Гарріс.
- У середу, 7 жовтня, в місті Солт-Лейк-Сіті (штат Юта) відбулися дебати кандидатів у віце-президенти США на виборах 2020 року – Майка Пенса (від республіканця Дональда Трампа) і Камали Гарріс (від демократа Джо Байдена).