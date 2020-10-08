Напередодні в США відбулися дебати між кандидатами на пост віце-президента: Камалою Гарріс і Майком Пенсом. Але головною героїнею вечора стала муха, яка в якийсь момент сіла на голову представника республіканців.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

В контексті поліцейської вседозволеності і расових протестів, коли Пенс говорив про необхідність реформування служб безпеки та поліції, на його сиве волосся сіла муха.

Американські журналісти підрахували, що вона сиділа у нього на голові 2 хвилини і 3 секунди.

Муха стала головною героїнею вечора. На телеканалі зазначили, що після дебатів в соціальних мережах навіть створили кілька профілів “Мухи Майка Пенса”.

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден відреагував на цей казус. Він опублікував знімок, на якому сидить з мухобійкою. Він закликав пожертвувати по 5 доларів мусі на виборчу кампанію.

А сенатор від Республіканської партії Ренд Пол назвав муху шпигункою, за якою стоїть “глибинна держава”.

У CNN зазначили, що Пенс, в результаті, програв дебати. 59% респондентів вирішили, що перемогу здобула демократка Гарріс.