У середу, 7 жовтня, в місті Солт-Лейк-Сіті (штат Юта) відбулися дебати кандидатів у віце-президенти США на виборах 2020 року - Майка Пенса (від республіканця Дональда Трампа) і Камали Гарріс (від демократа Джо Байдена).

Трансляцію вів американський телеканал CNBC.

Структура і формат дебатів

Це були перші та єдині дебати кандидатів у віце-президенти США 2020 р.

В умовах епідемії коронавірусу між учасниками дебатів встановили перегородку з органічного скла, щоб мінімізувати ризик передачі вірусу. Всі присутні в залі здали тест на коронавірус (допустили тих, у кого був негативний результат) і були в захисних масках.

Модератором дебатів була С’юзен Пейдж, представниця видання USA Today, яка має близько 50 років журналістського досвіду. Вона писала про десять президентських кампаній у США.

Дебати тривали 90 хвилин. Модератор розділила їх на 9 сегментів по 10 хвилин. Першою на запитання модератора відповідала Камала Гарріс: це визначили шляхом підкидання монети.

Кандидати готувалися по-різному. У штабі Пенса розповіли, що незважаючи на досвід у політиці, а також з огляду на той факт, що чотири роки тому він вже брав участь у таких дебатах, віце-президент США не знехтував підготовкою.

У штабі Гарріс не розкрили подробиць її підготовки до дебатів, а лише зазначили, що сенатор готувалася грунтовно, з огляду на те, що в разі перемоги Джо Байдена на президентських виборах може стати першою жінкою віце-президентом в історії країни.

Як пройшли дебати?

На відміну від першого раунду дебатів кандидатів у президенти США, Гарріс і Пенс продемонстрували, що вміють дотримуватися встановлених правил і розмовляти, апелюючи фактами. Гарріс і Пенс, відповідаючи на запитання модератора, намагалися максимально показати, що їхні позиції з дев’яти питань значно відрізняються. Це дало можливість американцям порівняти позиції демократів і республіканців.

Головним недоліком дебатів був той факт, що часто Гарріс, як і Пенс, не відповідали на поставлене запитання прямо або ж говорили зовсім на іншу тему.

Запитання на дебатах

Першим питанням дебатів модератор виділила реагування адміністрації на епідемію коронавірусу. Гарріс звинуватила Трампа у применшенні значення і небезпеки коронавірусної інфекції. У відповідь Пенс заявив, що приховував правду не Білий дім, а Китай і ВООЗ. Він зробив акцент на тому, що, коли Трампа переоберуть на другий строк, він “змусить Китай відповісти”.

Після цього Гарріс і Пенс відповідали на запитання, пов’язані з економічним зростанням США після пандемії, про кліматичні зміни, про торговельні відносини з Китаєм, про Верховний суд, про охорону здоров’я, про поліцейське свавілля та расові протести.

Найцікавішим на дебатах назвали запитання про те, чи зможуть Гарріс і Пенс зайняти президентське крісло в разі, якщо Байден або Трамп не зможуть.

“Дональду Трампу 74 роки, Джо Байдену – 77. З огляду на їхній вік і небезпеку, яку несе коронавірус, як ви оцінюєте роль віце-президента в такій ситуації?” – запитала модератор.

Але Гарріс, як і Пенс, вирішили не відповідати прямо на поставлене запитання.

Представниця табору демократів сказала, що у них з Байденом повне взаєморозуміння і вона має досвід для виконання найскладнішої роботи в президентській адміністрації. Пенс же сказав, що Трамп – у хорошій фізичній формі і буде чудовим президентом.

Аналогічно Трампу та Байдену, кандидати у віце-президенти не відповіли прямо на запитання, пов’язані з визнанням результатів виборів і мирною передачею влади.

Що говорили про Україну?

Як на перших дебатах кандидатів у президенти, Гарріс і Байден не згадували прямо про Україну.

Гарріс згадала про взаємини Трампа з російським президентом Владимиром Путіним. У контексті відповіді на запитання про відносини США з Китаєм Гарріс сказала, що Трамп “заграє з диктаторами”. Зокрема, вона назвала ім’я російського глави держави. Вона повторила тезу, яку вже не раз виголошували демократи: Трамп більше вірить Путіну, ніж американській розвідці. Гарріс зробила акцент на тому, що коли Байден стане президентом США, то “змусить Путіна відповісти за все”.

“Я є членом сенатського комітету з розвідки, і американське розвідувальне співтовариство заявляло нам про те, що Росія втручалася у президентські вибори в США в 2016 році і намагається робити це в 2020 році. Те ж саме заявляє і директор ФБР Крістофер Рей, але Дональд Трамп воліє вірити на слово президенту Володимиру Путіну, всупереч заявам американського розвідувального співтовариства”, – сказала вона.

Пенс не згоден з такою думкою Гарріс. Він сказав, що Трамп домігся, щоб країни-партнери платили вищі внески в НАТО, а також зумів “розгромити ІГІЛ” і зробив Америку сильнішою.

“Джозеф Байден, коли обіймав посаду віце-президента, обіцяв це зробити, але так ніколи і не зробив. Ми зміцнили наші союзи, стали більш вимогливими. НАТО зараз вносить більший внесок в загальну оборону, ніж будь-коли раніше. Ми зміцнили наші союзи по всьому Азіатсько-Тихоокеанському регіону”, – сказав Пенс.

Про Україну Пенс згадав спорадично. Він звинуватив демократів у тому, що протягом трьох років ті намагалися поставити під сумнів легітимність влади Трампа і хотіли домогтися імпічменту через “один телефонний дзвінок”. Йшлося про телефонну розмову Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, яка стала підставою для розгляду можливого імпічменту Трампа.

Хто переміг на дебатах?

У Демократичній партії заявили, що кращою на дебатах була Гарріс, а республіканці виділили заслуги Пенса.

“Майк Пенс потужно виграв”, – написав Трамп.

“Камала Гарріс, ми всі пишаємося тобою”, – написав Байден.

У Байдена і Трампа залишилося менше місяця, щоб проводити агітацію. На них чекає ще два раунди дебатів – 15 і 22 жовтня.

На сьогодні 5,5 мільйонів американських громадян вже проголосували на виборах.