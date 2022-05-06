На українських АЗС вже тиждень спостерігається дефіцит бензину. Автозаправні станції, де ще можна придбати пальне, продають його в обмеженій кількості або ж тільки за спеціальними талонами.

Про це повідомляють #Букви.

Придбати талони на пальне можна безпосередньо на АЗС. Правда, у касах їх не продають, тому спершу потрібно дзвонити до офісу АЗС, яку ви обрали. Варто зауважити, що на деяких АЗС придбати талони можуть лише юридичні особи.

Купуючи талони на пальне, варто розуміти, що вони будуть коштувати дорожче, аніж ринкова ціна пального (до прикладу, ринкова ціна може становити 36 грн за літр бензину, а за талоном – 40 грн за літр бензину). Таким чином мережі АЗС страхують себе.

Річ у тім, що на пальне за талонами не діє держрегулювання цін, оскільки це вважається продажем за договором, а не роздрібним продажем.

Придбати талони можна і через посередників. У мережі є чимало повідомлень про продаж талонів, проте у цьому випадку потрібно бути уважним, щоб не натрапити на шахраїв.

Умови придбання талонів на пальне на різних АЗС

WOG: На офіційному сайті компанії вказано, що придбати талони можна на всі види пального. Користуватись ними можуть як юридичні, так і приватні особи.

Придбати талони можна готівковим чи безготівковим розрахунком. Доступні номінали на 5, 10 та 20 літрів. Для купівлі талонів необхідно звернутись до одного з регіональних представництв АЗС.

БРСМ Нафта: тут придбати талони на паливо можуть лише підприємці. Оформити можна на сайті компанії.

Shell: талони на бензин у цій мережі АЗС можуть придбати приватні та фізичні особи. Для цього варто звернутись до одного з універсальних центрів продажу АЗС, укласти договір та оплатити рахунок-фактуру.

ОККО: придбати талони можуть лише юридичні особи. Для цього також потрібно скласти відповідний договір.

UPG: пропонує талони на пальне для приватних та юридичних осіб шляхом безготівкового рахунку у представництві АЗС. Придбати талони можна на upg 100, А95Е, А92, дизельне пальне та газ. Номінали талонів на 10, 20, 50 та 100 літрів.

Якщо придбати талон немає змоги, доведеться заправлятись обмеженою кількістю пального та згідно з новими правилами, які вводять АЗС. Зокрема на більшості автозаправних станціях наразі у бак заливають не більше 10-15 літрів бензину.

До прикладу, WOG продає лише 10 літрів бензину на добу для одного авто. Більш того, аби придбати ці 10 літрів, приватні особи повинні мати карту лояльності АЗС PRIDE.

На ОККО також встановлено ліміт – одне авто раз на добу. Заправляють PULLS 95 та PULLS Diesel від 15 літрів, однак за умови наявності картки Fishka.

Вирішити бензинову кризу український уряд обіцяє вже найближчими днями, однак попереджає: разом з появою достатньої кількості бензину варто готуватись і до його здорожчання.