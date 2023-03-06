Дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці 2023 року, проте видатки демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни проти України.

Про це пише Bloomberg.

Дефіцит сягнув 2,58 трильйона рублів ($34 мільярди), водночас витрати склали 5,74 трильйона рублів.

Попри те, що загальні місячні показники не висвітлювалися, видатки в лютому скоротилися порівняно з січневими 3,12 трильйонами рублів.

Основною причиною скорочення дефіциту є падіння державних витрат на 15% після надзвичайно великих витрат у перший місяць року. Одначе, Москві буде складно збалансувати свої рахунки, оскільки прибутковість внутрішніх державних облігацій злетіла вище 11%, а ненафтові доходи, продовжують скорочуватися, зазначив російський економіст Олександр Ісаков.

Санкції та інші обмеження, запроваджені США та союзниками через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, сильно вдарили по доходах країни від експорту енергоносіїв, оскільки обмеження набули чинності протягом минулих кількох місяців.

Неенергетичні доходи впали на 9%, що менше, ніж 28% у січні. Bloomberg Economics очікує, що дефіцит федерального бюджету РФ цього року становитиме 3-4% ВВП.

Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.

Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.

Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.

Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.

Водночас 22 лютого держдума Росії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, що дозволяє уряду тимчасово припиняти надання та розповсюдження офіційної статистичної інформації в РФ.