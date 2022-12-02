Відхід російських армійців із західного берега річки Дніпро надав українським військовим можливість завдати удару по додаткових російських матеріально-технічних вузлах і лініях зв’язку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, нестача боєприпасів у Росії, що посилюється проблемами з матеріально-технічним забезпеченням, ймовірно, є одним із головних чинників, які нині обмежують потенціал російської армії відновити ефективні широкомасштабні наземні наступальні операції.

“Відхід Росії із західного берега річки Дніпро, минулого місяця, надав Збройним силам України можливість завдати удару по додаткових російських матеріально-технічних вузлах і лініях зв’язку”, – зазначили у розвідці.

А також додали, що цілком ймовірно, що ця загроза спонукала російських логістів перенести вузли постачання, включно із залізничними перевантажувальними пунктами, далі на південь і схід.

Крім того, у Міноборони Великої Британії зазначили, що російським логістичним підрозділам доведеться виконувати надто трудомістке навантаження та розвантаження із залізниці на автомобільний транспорт. Внаслідок чого дороги згодом залишатимуться вразливими для української артилерії, оскільки вони слугуватимуть для забезпечення передових оборонних позицій Росії.

Зазначимо, що в Україні триває 282-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 90 000 загарбників. Протягом минулої доби, 1 грудня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на двох напрямках – Бахмутському та Лиманському.