Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Financial Times.
За словами міністра, оцінка інфраструктурних втрат через війну зросла до 270 мільярдів доларів, тоді як наприкінці березня прем’єр-міністр називав цифру 120 мільярдів.
Наразі понад 7 тисяч житлових будинків зруйновано або пошкоджено, близько 30% українських підприємств зупинилося, 45% працюють частково. Споживання електроенергії впало на 35%, різко скоротилася торгівля.
Водночас уряд пішов на скорочення видатків держбюджету більш ніж на 6 мільярдів доларів. Проте цього мало, оскільки доходи лише трохи перевищують половину надходжень довоєнного рівня.
Марченко додав, що можна скоротити деякі витрати, але це не покриє дефіциту. Також він зауважив, що Україна продовжить проводити платежі за держборгом, аби уникнути дефолту чи реструктуризації.
- Варто зазначити, що Україна має запустити роботу економіки у нових воєнних реаліях, адже країну необхідно забезпечувати коштами – 25-30% підприємств наразі не зможуть відновити свою роботу, відповідно, сплачувати податки та надавати робочі місця.
- Також Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що у поточному, 2022 році, українська економіка скоротиться на одну п’яту частину через війну.
- Нагадаємо, що агентство кредитних рейтингів S&P повідомило, що РФ допустила дефолт за зовнішніму боргом, оскільки пропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах. Це означає “вибірковий дефолт”, оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в “долари, еквівалентні сумам, які були сплачені раніше”.