У Міністерстві фінансів України прогнозують зростання дефіциту державного бюджету у березні з 2,7 мільярда доларів до 5-7 мільярдів доларів у квітні та травні.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Financial Times.

За словами міністра, оцінка інфраструктурних втрат через війну зросла до 270 мільярдів доларів, тоді як наприкінці березня прем’єр-міністр називав цифру 120 мільярдів.

Наразі понад 7 тисяч житлових будинків зруйновано або пошкоджено, близько 30% українських підприємств зупинилося, 45% працюють частково. Споживання електроенергії впало на 35%, різко скоротилася торгівля.

Водночас уряд пішов на скорочення видатків держбюджету більш ніж на 6 мільярдів доларів. Проте цього мало, оскільки доходи лише трохи перевищують половину надходжень довоєнного рівня.

Марченко додав, що можна скоротити деякі витрати, але це не покриє дефіциту. Також він зауважив, що Україна продовжить проводити платежі за держборгом, аби уникнути дефолту чи реструктуризації.