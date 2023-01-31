Через похолодання в Україні продовжує зростати споживання електроенергії. Як наслідок - в енергосистемі країни зберігається значно дефіцит.

Про це йдеться у повідомленні НЕК “Укренерго”.

У компанії нагадали, що причиною дефіциту є наслідком російських ракетних та дронових атак на електростанції (генеруючі потужності) та високовольтні мережі.

“13 ракетних та 15 дронових атак завдали суттєвих пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям. Енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Крім того, протягом доби декілька блоків теплових електростанцій виведено в ремонт з технологічних причин”, – йдеться у повідомленні.

Через це виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК “Укренерго” не застосовувалися. Однак враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів в регіонах та застосування обмежень.