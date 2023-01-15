Гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко заявив, що після масованої ракетної атаки дефіцит генерації в енергосистемі величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження, водночас терміни відновлення прогнозувати поки що зарано.

Про це йдеться у дописі на Facebook.

Коваленко також зауважив, що поки невідомо як довго триватимуть ремонти.

Проблема настільки серйозна, що НЕК “Укренерго” значно обмежив обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема. Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати”, – мовиться у повідомленні.

Він наголосив, що оператори систем розподілу мають дотримуватися обмежень, аби не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення. Проте критична інфраструктура має бути заживлена.

За словами Коваленка, руйнування є значними. Енергетики працюють над відновленням, одначе усім потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими.

Зауважимо, енергетична інфраструктура відновлюється після дванадцятого ракетного удару РФ. Нині тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах.

14 січня ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей, раніше зазначили в “Укренерго”.