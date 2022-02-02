Про це повідомляється в сюжеті “Фактів” на телеканалі ICTV.

Всього в Україні папір виготовляють вісім фабрик. Дві з них – це Зміївська та Коростишівська роблять папір для книжок. Однак їх потужності не достатньо, щоб задовольнити потреби видавництв. Фабрики на рік виготовляють лише 5 тонн з необхідних 60-90 тисяч тонн.

Варто зазначити, що дефіцит якісного паперу спостерігається в усьому світі. Протягом пандемії значно зросли продажі в онлайн-магазинах, а також потреба в пакуванні. В результаті українські та закордонні підприємства, орієнтуються на виготовлення крафтового паперу.

Україна експортує достатньо багато макулатуру, яка могла б використовуватися для виготовлення книжок. В такому випадку можна було б закуповувати папір в Євросоюзу, але на відміну від минулого року ціна зросла до 1800 євро за тонну. Проте навіть так придбати його не вийде. Адже для України через квоти не може придбати більше ніж 2000 тонн на рік.

Наразі у видавництвах прогнозують, що через брак паперу книги можуть подорожчати щонайменше на 30%, а наклади зменшаться вдвічі. Через це друкарні не зможуть виготовити навіть шкільні підручники.

Це відбувається на тлі державної програми “єПідтримка”. Українці вже відчули зростання попиту на книги тому, що замовлення доводиться чекати кілька тижнів.

Президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін наголошує, що для виходу з ситуації в Україні мають заборонити вивіз макулатури й зняти ПДВ на папір, який використовується для друку книжок.

Він також вважає, що уряд має звернутися до найбільших виробників паперу – Швеції, Фінляндії, Польщі з проханням збільшити квоти на друкарський папір.

У разі пошуку альтернативи, можна виготовляти в Україні папір з іншої сировини, наприклад, зі соломи.