Дефіцит мікросхем призвів до скорочення виробництва Renault

Про це генеральний директор компанії Лука де Мео розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNBC.
“Ситуація залишається все ще досить складною”, – визнав гендиректор.
Водночас за його словами, у компанії Renault очікують, що криза мікросхем цього року стане менш серйозною. Він додав, що “нормальна ситуація” має відновитися у другій половині 2022 року.
У 2021 році автовиробник Renault випустив на 500 тисяч автомобілів менше через дефіцит мікросхем. У вересні 2021 року консалтингова компанія AlixPartners прогнозувала, що дефіцит мікросхем обійдеться автомобільній промисловості у $210 мільярдів доходу.
Renault прозвітувала про чистий прибуток у 888 мільйонів євро (1 мільярд доларів) за 2021 рік, що перевершило оцінки аналітиків. У компанії стверджують, що його операційна маржа в 3,6% ставить його на два роки попереду його власного плану “революційного відновлення”.
Довідка. Renault Group – французька автомобілебудівна корпорація заснована в 1899 році. Входить до Альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.
Renault контролює корейську компанію Renault Samsung Motors (80,1%), румунську Dacia (99,43%) і володіє 43,4% акцій японської компанії Nissan Motor, понад 50% “АвтоВАЗу”, 3,1% компанії Daimler і 20,5% шведської AB Volvo. Альянс Renault і Nissan (Renault-Nissan Alliance) за підсумками 2009 року займав четверте місце у світі з випуску автомобілів.
Компанія випускає автомобілі під марками Renault, Samsung і Dacia. У модельний ряд входять легкові та комерційні автомобілі.
- Раніше повідомлялось, що Toyota Motor Corp. з вересня 2021 року планувала скоротити виробництво автомобілів на заводах в Японії на 40%. Причина — бракує чіпів, потрібних для виробництва.
- У квітні американське видання The New York Times повідомило про те, що внаслідок пандемії коронавірусу у всьому світі значно скоротилося виробництво автомобілів. Причина – недостатня кількість напівпровідників (свого роду мікросхем).
- Пізніше аналітики JPMorgan спрогнозували, що дефіцит чипів для електронних пристроїв протримається до 2022 року, після чого ситуація може стабілізуватися.
- У грудні японський виробник автомобілів Toyota Motor Corp заявив, що призупиняє виробництво на п’яти своїх заводах у січні 2022 року через проблеми з ланцюгом поставок, дефіцит мікросхем та наслідками пандемії.
- Раніше повідомлялося, що Apple скоротить виробництво iPhone через нестачу чіпів. Буде виготовлено на 10 мільйонів iPhone 13 менше, аніж планувалося.