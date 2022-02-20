Дефіцит мікросхем призвів до скорочення виробництва Renault

У 2022 році французький автовиробник Renault очікує випустити на 300 тисяч автомобілів менше проти гіпотетично можливого показника через глобальний дефіцит мікросхем.

Про це генеральний директор компанії Лука де Мео розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNBC.

“Ситуація залишається все ще досить складною”, – визнав гендиректор.

Водночас за його словами, у компанії Renault очікують, що криза мікросхем цього року стане менш серйозною. Він додав, що “нормальна ситуація” має відновитися у другій половині 2022 року.

У 2021 році автовиробник Renault випустив на 500 тисяч автомобілів менше через дефіцит мікросхем. У вересні 2021 року консалтингова компанія AlixPartners прогнозувала, що дефіцит мікросхем обійдеться автомобільній промисловості у $210 мільярдів доходу.

Renault прозвітувала про чистий прибуток у 888 мільйонів євро (1 мільярд доларів) за 2021 рік, що перевершило оцінки аналітиків. У компанії стверджують, що його операційна маржа в 3,6% ставить його на два роки попереду його власного плану “революційного відновлення”.

Довідка. Renault Group – французька автомобілебудівна корпорація заснована в 1899 році. Входить до Альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Renault контролює корейську компанію Renault Samsung Motors (80,1%), румунську Dacia (99,43%) і володіє 43,4% акцій японської компанії Nissan Motor, понад 50% “АвтоВАЗу”, 3,1% компанії Daimler і 20,5% шведської AB Volvo. Альянс Renault і Nissan (Renault-Nissan Alliance) за підсумками 2009 року займав четверте місце у світі з випуску автомобілів.

Компанія випускає автомобілі під марками Renault, Samsung і Dacia. У модельний ряд входять легкові та комерційні автомобілі.