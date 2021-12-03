Про це повідомив ПФУ.
Доходи Пенсійного фонду України за січень-листопад 2021 року склали 460,1 млрд гривень, витрати – 475,7 млрд гривень.
Таким чином, дефіцит коштів склав 15,6 млрд гривень.
Як зазначається у повідомленні, у загальних доходах власні кошти склали 298,1 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 24,4 млрд гривень.
Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 162,0 млрд гривень.
- Раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік. Розмір доходів та видатків збільшено на 18,5 млрд гривень.
- Нагадаємо, що з 1 жовтня деякі категорії пенсіонерів в Україні почали отримувати щомісячні доплати у розмірі до 300 гривень.
- 2 червня цього року Кабінет Міністрів затвердив створення робочої групи щодо запровадження накопичувальної пенсії в Україні.
- Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що згідно з теперішньою солідарною пенсійною системою у 2028 році для виходу на пенсію в 60 років людині повинна мати 35 років робочого стажу.