Про це повідомив ПФУ.

Доходи Пенсійного фонду України за січень-листопад 2021 року склали 460,1 млрд гривень, витрати – 475,7 млрд гривень.

Таким чином, дефіцит коштів склав 15,6 млрд гривень.

Як зазначається у повідомленні, у загальних доходах власні кошти склали 298,1 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 24,4 млрд гривень.

Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 162,0 млрд гривень.