За даними НЕК "Укренерго" станом на 20 січня в Україні трохи зменшився дефіцит потужності електроенергії. Водночас споживання електроенергії сьогодні очікується вищим, аніж напередодні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Сьогодні споживання електроенергії прогнозується незначно вищим, ніж напередодні, 19 січня.

Водночас зросло виробництво електроенергії через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС, а також ВДЕ. Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж 3/4 прогнозованого споживання.

Причиною дефіциту потужності є низка ракетних та БПЛА атак РФ на енергосистему України. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.

До всіх областей доведені ліміти споживання електроенергії на цю добу. У разі перевищення лімітів в регіоні застосовуватимуться аварійні відключення.