Станом на ранок 24 січня рівень споживання електроенергії в Україні залишається на рівні попередньої доби. Попри незначне збільшення виробництва електроенергії, дефіцит потужності залишається суттєвим.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

В Україні дефіцит потужності електроенергії залишається суттєвим.

Причиною дефіциту є ракетні та дронові атаки Росії на українську енергетичну систему.

Зокрема остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

У компанії додали, що завдяки відновленню лінії 330 кВ, збільшилась надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни.

“Нагадуємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит”, – резюмували у компанії.