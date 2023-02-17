Сьогодні споживання електроенергії на рівні робочого дня, але дещо нижче, ніж учора. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній упродовж всього робочого тижня і поки що не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

У компанії зазначили, що електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання. Зараз працюють всі види електростанцій в енергосистемі.

Переважно у денні години активно працюють електростанції з відновлюваних джерел енергії. Проте імпорт електроенергії незначний в результаті стабілізації електропостачання в країні.

За даними “Укренерго”, через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Але при зростанні споживання можливе застосування відключень.

Сьогодні заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у м. Київ та у Чернівецькій області.

Натомість в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

У компанії нагадали, що через мережеві обмеження вчора споживання обмежувалось у м. Києві, Київській та Житомирській областях.

“Ремонтні бригади “Укренерго” працюють безперервно над усуненням мережевих обмежень на Одещині, які викликані значними пошкодженнями основного обладнання підстанцій, які неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян”, – розповіли в компанії.

А також додали, що тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх інших пошкоджених об’єктах магістральних мереж “Укренерго” для усунення мережевих обмежень, передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів та підвищення надійності живлення.