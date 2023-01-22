Про це інформує НЕК “Укренерго”.

Так, внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Також по всій території країни посилюються морози.

Водночас попри похолодання, завдяки вихідним до всіх обленерго доведені дещо більші ліміти споживання, ніж учора. В “Укренерго” нагадали, що кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі, тоді застосовуються аварійні відключення.

Ремонти тривають на усіх пошкоджених ділянках, однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

У компанії також нагадали, що українська енергосистема вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі та знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Щобільше, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Раніше гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко зазначив, що завдяки тому, що енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час російських атак підстанції вдалося дещо збільшити генерацію в системі.